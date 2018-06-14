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嚴防大雨釀災 3.6萬名國軍待命救援

發稿時間：2018/06/14 10:34

最新更新：2018/06/14 11:01

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因應大雨恐釀災情，海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車已於14日預置桃園下湖西營區，待命救援。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月14日因應大雨恐釀災情，海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車已於14日預置桃園下湖西營區，待命救援。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月14日

（中央社記者游凱翔台北14日電）國防部今天表示，因應可能發生的大雨災情，國防部災害應變中心已配合中央災害應變中心完成二級開設，共有3.6萬名兵力、11架各機型直升機、兩棲突擊車等機具及人員待命救援。

中央氣象局預報員官欣平今天表示，由於東沙島附近的對流系統發展為熱帶性低氣壓，加上滯留鋒面及西南氣流影響，今天中南部將有大雨或豪雨發生的機率。

國防部上午表示，國防部災害應變中心已配合中央災害應變中心完成二級開設。

另外，參謀總長李喜明昨天主持國軍民國107年防汛整備會議，要求各作戰區針對大雨可能帶來的災情必須提高警覺，趁早完成災防整備工作，並與各縣市政府密切聯繫，一旦災情發生，務必在安全第一前提下，投入災害救援任務。

國防部指出，目前約3萬6000名兵力、S-70C及EC-225直升機等各型機11架、多架AAV-7兩棲突擊車等機具及人員待命救援。（編輯：林沂鋒）1070614

國防部14日上午表示，參謀總長李喜明（右3）13日主持國軍民國107年防汛整備會議，要求各作戰區針對大雨可能帶來的災情提高警覺，趁早完成災防整備工作。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月14日國防部14日上午表示，參謀總長李喜明（右3）13日主持國軍民國107年防汛整備會議，要求各作戰區針對大雨可能帶來的災情提高警覺，趁早完成災防整備工作。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月14日
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