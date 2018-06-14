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駁刑事裁定未查事證 監院促提非常上訴

發稿時間：2018/06/14 11:01

最新更新：2018/06/14 11:01

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（中央社記者謝佳珍台北14日電）監察院今天表示，有民眾因案被判緩刑，但期間法院卻以未接受身心治療，以刑事裁定撤銷緩刑，民眾不服提抗告，卻被以逾期駁回；監察院將函請法務部轉請檢察總長研提非常上訴。

監察院表示，有民眾向監察院陳情，因案經台灣新北地方法院判處有期徒刑1年8月，緩刑5年，緩刑期內付保護管束。法院以他未依規定接受身心治療或輔導教育，以刑事裁定將他的緩刑宣告撤銷。他不服提出抗告，但台灣高等法院卻未詳查送達期日，認定抗告逾期而駁回聲請。

監察院司法及獄政委員會昨天通過監察委員蔡崇義的調查報告，今天發布新聞稿說明。

蔡崇義表示，台灣高等法院駁回抗告的刑事裁定有3項錯誤：法院認定的原審裁定送達日期有誤；法院認定的補充送達受僱人為陳訴人的配偶，並非社區管理員；法院漏未調查補充送達受僱人實際收受裁定的日期。

調查報告指出，基於人權保障的立場，拘束人身自由的刑事裁判救濟期間，理應較民事訴訟或行政訴訟的救濟期間長，但現行刑事訴訟提起救濟的時間（上訴期間10日、抗告期間5日）僅民事訴訟及行政訴訟（上訴期間20日、抗告期間10日）的一半，顯然過短。

因此，調查報告表示，司法院允宜考量文書送達方式的與時俱進，適時檢討以為因應。修法之前，司法院及法務部應加強全民對審級救濟不變期間的法治教育，並督促法律扶助基金會及律師公會加強宣導。

蔡崇義指出，一般民眾應注意隨時和社區管理員及警衛室保持聯繫，若有法院送達文書，應立即通知住戶領取，否則影響上訴、抗告等審級救濟權利。

他也提醒民眾，各地方法院都設有訴訟輔導科，辦理為民服務與訴訟輔導事項，甚至可以輔導人民辦理訴訟、上訴、報到、遞狀、訴訟扶助等事項。法律扶助基金會及各地律師公會的法律服務處，也能發揮為民服務功能，提供法律諮詢服務，民眾接獲法院相關文件可以前往諮詢，避免影響自身訴訟權利。（編輯：蘇志宗）1070614

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