警大畢典 總統：記住畢業心情常保熱情

總統蔡英文（中）14日參加中央警察大學107年應屆畢業生聯合畢業典禮，與畢業生合影留念。中央社記者邱俊欽桃園攝 107年6月14日

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）總統蔡英文今天期勉警大畢業生，要永遠記住畢業的心情，在崗位上貢獻所學，維護人民的安全；在遭受到挫折時，也要記住現在的熱情，面對挑戰。



中央警察大學107年應屆畢業生聯合畢業典禮今天舉行，包括博士、碩士、學士共507位畢業生獲頒學位，其中包括來自聖克里斯多福及尼維斯（The Federation of Saint Christopher and Nevis）、印尼兩國，從警大四年制學士、碩士班畢業的畢業生。



總統在獲邀致詞中表示，很高興在警察節的前一天參加警大畢業生的畢業典禮，也恭喜畢業生順利畢業，成為守護國家的生力軍。她擔任總統以來，總是深刻感受警消同仁對於國家的重大貢獻，過去國家許多重要節慶與活動能順利圓滿舉行、重要案件屢屢都有重大斬獲，都要歸功警、消、移民、海巡、矯治、國安同仁的辛苦付出。



總統說，警大的畢業生承接學長姐優良傳統，前往各個崗位服務，一起為國家社會奉獻心力，而要傳承優良傳統就必須要重視警消同仁的訓練與保障，因此政府積極擴充警大的硬體設備與設施，並且在警大校長刁建生任內完成偵查與鑑識大樓等3棟新建築的落成啟用，而警政署也重新設計警察制服，並且由警察同仁投票選出最後的款式，符合警員的需求，也跟著上時代的腳步，為警察帶來煥然一新的形象。





總統蔡英文（前中）14日參加中央警察大學107年應屆畢業生聯合畢業典禮，內政部長葉俊榮（前左）等人陪同出席。中央社記者邱俊欽桃園攝 107年6月14日

總統也說，在明年之前，政府也將投入新台幣2億8000萬元的預算，提振第一線消防員救災與防護的裝備，並且每5年補充3000名消防人力的政策，也都在進行當中；政府會盡最大努力，當一線人員的最大後盾。



總統並以去年多次視察基層警力的經驗，談到她感受到基層對於工作保持熱忱與責任感，也從年輕警消的身上看到未來的希望，她也期許「畢業生要永遠記住今天畢業的心情；要記住投入這份工作，就是要貢獻所學，維護人民的安全，在未來難免遭受到挫折時，也要記住現在的熱情，面對挑戰」。



總統也期勉畢業生要持續進修、維持專業技能，「離開校園不等於停止學習，相反的要在實務過程當中去驗證以往所學的知識，進一步提供專業能力，用專業來解決問題」。（編輯：李錫璋）1070614





總統蔡英文（前左2）14日出席中央警察大學107年應屆畢業生聯合畢業典禮，並接受警大樂儀隊歡迎。中央社記者邱俊欽桃園攝 107年6月14日

中央警察大學107年應屆畢業生聯合畢業典禮14日舉行，今年包括博士、碩士、學士共507名畢業生獲頒學位，畢業生與家人合影，留下難忘回憶。中央社記者邱俊欽桃園攝 107年6月14日

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