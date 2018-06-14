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美助卿羅伊斯超親民 與台灣民眾一起打太極

發稿時間：2018/06/14 12:52

最新更新：2018/06/14 13:06

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美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅伊斯（中）13日在國父紀念館與民眾一起打太極，展現親民一面。（圖取自AIT臉書facebook.com/AIT.Social.Media）美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅伊斯（中）13日在國父紀念館與民眾一起打太極，展現親民一面。（圖取自AIT臉書facebook.com/AIT.Social.Media）

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅伊斯將台灣列為上任後的出訪首站。訪台期間，除了出席AIT新館落成典禮，還與台灣民眾一起打太極，展現親民的一面。

美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）今天在AIT臉書上貼出與馬利．羅伊斯（Marie Royce）的合照，並發文感謝她本週到台北訪問，「參與這歷史性的一週」，除參加AIT新館落成典禮，也拜訪台灣各界領袖，探討如何持續加深文教合作，「因為這是美台夥伴關係中最強的領域」。

特別的是，馬利．羅伊斯在訪台期間還與台灣民眾一起打太極。AIT在臉書發布貼文表示，馬利．羅伊斯昨天到國父紀念館和早起運動的民眾一起打太極和練習氣功。

AIT貼文還附上一張照片，照片中可見馬利．羅伊斯穿著一身黑的運動服，融入群眾中。AIT說，馬利．羅伊斯3年前開始接觸太極，「極為欣賞太極拳的深厚哲理與內涵」，她也對現場修練多年的長者不吝提供指導表達感謝。還有民眾邀請她品嘗正宗的台灣蒸地瓜。

馬利．羅伊斯10日到14日訪台，並於12日代表美國政府出席AIT新館落成典禮。她在落成典禮致詞時表示，很開心再度來到台灣，新館不僅是一棟建築物，更象徵21世紀美台夥伴關係的穩固與活力。因為這段了不起的友誼，她必須親自見證落成典禮，因此她將台灣列為出任國務院教育文化事務助卿後，首次出訪行程的第一站。（編輯：李淑華）1070614

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