/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠狄鶯M17
>rss

年資補償金爭議藍促修法 綠：已納入臨時會議程

發稿時間：2018/06/14 13:26

最新更新：2018/06/14 14:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國民黨立法院黨團14日舉行記者會，指公教年金改革中的「年資補償金」，僅限108年6月30日前退休者可一次領取，已引發在職教師反彈，立委蔣乃辛（右2）提修正草案，要求補償金依原規定核發。中央社記者王飛華攝 107年6月14日國民黨立法院黨團14日舉行記者會，指公教年金改革中的「年資補償金」，僅限108年6月30日前退休者可一次領取，已引發在職教師反彈，立委蔣乃辛（右2）提修正草案，要求補償金依原規定核發。中央社記者王飛華攝 107年6月14日

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北14日電）公教年改中的「年資補償金」一年後將消失，引發爭議，國民黨團今天表示，已提出修法草案，盼臨時會處理。民進黨團幹事長何欣純說，會拜託召委段宜康排案審查。

全國教師工會總聯合會指出，公立學校教師退休制度有新舊制，舊制的前15年給付率是本俸的5％，新制改為4％，為彌補一個百分點的差額，政府針對民國70年至84年進入學校任教的教師，設計了「年資補償金」制度。

但修法後的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」規定，明年6月30日以前退休的教師，可以結算年資補償金，一次領取，之後退休者就領不到了，恐造成教師搶退潮。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，國民黨立委蔣乃辛提出的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第34條修正草案」己排入臨時會議程，擬刪除退休教師年資補償金限期一年發放的規定。

國民黨團副書記長柯志恩說，為避免影響學生受教權，現行規定教師退休生效為每年的2月1日和8月1日，因此明年6月30日以後的退休老師，是拿不到補償金的，造成先退休的領得到、後退休卻領不到的現象。

國民黨立委吳志揚表示，這次臨時會有委員會的議程，照時間推算，司法及法制委員會的輪值召委是民進黨立委段宜康，如果段宜康能分給他時間來排審此案，就可以好好討論這個問題。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純表示，「不需要讓（吳志揚）啊」民進黨團尊重提案立委，才會在臨時會議程中納入這個案子，也會拜託段宜康排案審查，但蔣乃辛的提案「似乎有點文不對題」，屆時到委員會再來討論。（編輯：陸倩瑤）1070614

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP