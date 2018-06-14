/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠狄鶯M17
>rss

楊念祖：川金會後 可能改變美對台優先順序

發稿時間：2018/06/14 14:38

最新更新：2018/06/14 16:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者游凱翔台北14日電）「川金會」12日落幕，前國防部長楊念祖今天認為，朝鮮半島問題、台灣議題優先順序可能改變，因為美方若要解決朝鮮問題，一定得跟中國大陸打交道，但仍得視美國利益所在。

針對共軍戰機、艦船頻頻執行長航遠訓，楊念祖中午接受廣播電台「POP Radio」專訪時認為，長航遠訓是中國國家主席習近平對解放軍的要求，共軍投入大量資金、升級這麼多的裝備，透過長航遠訓對外展示軍力，是必然的動作。

楊念祖表示，就戰略思維來說，共軍頻頻長航遠訓的用意，在於展現嚇阻、抗拒能力，向外界表達共軍有能力以武力控制第一島鏈，且有能力阻止外國軍隊對台支援，這樣美國可能就會評估美軍的犧牲，而不敢貿然挺進。

「但台灣也不是傻瓜，乖乖坐在那裡被統。」楊念祖指出，台灣仍持續建構自我防衛能力，讓共軍在衡量政治風險、台灣地理位置及國軍自衛能力後，沒有把握在短時間內武統，那台灣就贏了。

他解釋，台灣雖然四面環海，但適合搶灘、登陸的海岸並不多，因此綜合多個面向觀察，目前還不到共軍武統台灣的地步；另外，不管台灣的軍事戰略是什麼，只要讓共軍估計到他沒有勝算，就不會輕易攻打台灣。

至於美國是否會力挺台灣，楊念祖認為，美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡的「川金會」後，朝鮮半島問題與台灣議題的優先順序可能會改變，因為美國若要解決朝鮮半島問題，一定得跟中國大陸打交道，屆時就得觀察美國的利益所在。

第一島鏈是指北起日本群島、琉球群島，中接台灣，南至菲律賓、大巽他群島的鏈形島嶼帶。（編輯：楊凱翔）1070614

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP