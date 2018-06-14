楊念祖：川金會後 可能改變美對台優先順序

（中央社記者游凱翔台北14日電）「川金會」12日落幕，前國防部長楊念祖今天認為，朝鮮半島問題、台灣議題優先順序可能改變，因為美方若要解決朝鮮問題，一定得跟中國大陸打交道，但仍得視美國利益所在。



針對共軍戰機、艦船頻頻執行長航遠訓，楊念祖中午接受廣播電台「POP Radio」專訪時認為，長航遠訓是中國國家主席習近平對解放軍的要求，共軍投入大量資金、升級這麼多的裝備，透過長航遠訓對外展示軍力，是必然的動作。



楊念祖表示，就戰略思維來說，共軍頻頻長航遠訓的用意，在於展現嚇阻、抗拒能力，向外界表達共軍有能力以武力控制第一島鏈，且有能力阻止外國軍隊對台支援，這樣美國可能就會評估美軍的犧牲，而不敢貿然挺進。



「但台灣也不是傻瓜，乖乖坐在那裡被統。」楊念祖指出，台灣仍持續建構自我防衛能力，讓共軍在衡量政治風險、台灣地理位置及國軍自衛能力後，沒有把握在短時間內武統，那台灣就贏了。



他解釋，台灣雖然四面環海，但適合搶灘、登陸的海岸並不多，因此綜合多個面向觀察，目前還不到共軍武統台灣的地步；另外，不管台灣的軍事戰略是什麼，只要讓共軍估計到他沒有勝算，就不會輕易攻打台灣。



至於美國是否會力挺台灣，楊念祖認為，美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡的「川金會」後，朝鮮半島問題與台灣議題的優先順序可能會改變，因為美國若要解決朝鮮半島問題，一定得跟中國大陸打交道，屆時就得觀察美國的利益所在。



第一島鏈是指北起日本群島、琉球群島，中接台灣，南至菲律賓、大巽他群島的鏈形島嶼帶。（編輯：楊凱翔）1070614