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網傳香蕉連皮煮恐致癌 政院闢謠：可放心吃

發稿時間：2018/06/14 15:25

最新更新：2018/06/14 15:25

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（中央社記者顧荃台北14日電）行政院長賴清德日前提到香蕉可帶皮水煮後沾醬油吃，臉書社團「靠北民進黨」指這樣吃恐致癌。行政院發言人徐國勇今天說，「可以放心吃，絕對沒有問題」，並批評該社團散布謠言。

臉書社團「靠北民進黨」昨天貼文指香蕉含農藥殺菌劑「克收欣」致癌物，吃水煮香蕉要三思。自由時報報導，農委會質疑該社團引用舊聞與個案，散布不實資訊，將截圖交由警方偵辦，該社團也刪文道歉。

徐國勇上午出席行政院院會後記者會時表示，香蕉沒有問題，「大家可放心吃，絕對沒有問題」。該社團名稱是「靠北民進黨」就是在靠北政府，「這是什麼集團的外圍組織我不曉得，但是它就是在散布謠言」。

他說，這個社團用馬政府時的舊新聞改標題，是很離譜的事情；即使曾經有部分香蕉農藥稍微高了一點，但也是極少，不能這樣就說現在香蕉有問題，不僅打擊農民，也打擊外銷產業，「把農民權益踩在腳下當作政治操作手段，這樣子是不好的，這太離譜了。」

臉書社團「靠北民進黨」今天在專頁貼文提出說明與立場，針對農委會指該專頁提供6年前不實資訊，表示該文章為網路文章，文章內也有註明新聞發布時間為2012年12月11日，屬曾經發生過的真實新聞並非造謠，無故意誤導社會大眾。

「靠北民進黨」說明指出，因顧慮國人健康及國家食品安全，所以提醒國人食用水煮香蕉時要注意農藥殘留，求好心切決定發表此文章，也因專頁未對現行香蕉農藥殘留狀況及農委會現行作法主動進行瞭解，還停留在舊觀念舊思維就PO文，造成誤會影響社會，向蕉農、農委會及社會大眾致歉。

徐國勇說，水煮生香蕉的吃法由來已久，也有美食作家在媒體撰文示範，現在芒果也可以炒排骨、煮鹹的，鳳梨也有，番茄也能沾醬油吃。大家可能是不習慣，刻板印象覺得香蕉怎麼可能沾醬油，但其實以前在農村社會就有香蕉沾醬油的吃法，不是新的，大家可能慢慢忘了這個吃法，變成不習慣，網路酸言酸語實在沒有必要。（編輯：張均懋）1070614

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