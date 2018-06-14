特偵組辦安亞專案是否洩密 陳師孟要查

（中央社記者謝佳珍台北14日電）監察院今天表示，為瞭解時任特偵組檢察官調查機密外交「安亞專案」是否有洩密、違反偵查不公開及濫權起訴，監察委員陳師孟申請自動調查。



陳師孟下午透過新聞稿表示，2003年外交部與總統府國家安全會議為鞏固台灣於世界貿易組織（WTO）的權益，執行機密外交「安亞專案」。當時最高法院檢察署特別偵查組明知案情屬極機密範疇，卻認為時任國安會秘書長邱義仁與外交部次長高英茂是為詐騙公款、捏造此案。



新聞稿指出，儘管證人與證據都對嫌疑人有利，特偵組卻仍以「貪污罪」聲押邱義仁，並起訴邱義仁、高英茂。偵查期間並疑將實質案情及偵查結果屢屢外洩給媒體，造成輿論審判。



陳師孟表示，特偵組是否於政黨輪替後因求功心切，罔顧台灣的國家利益與國際處境，將偵查結果透露媒體，是否故意無視於昭昭證據，卻執意對無辜之人濫行羈押、起訴與上訴，致有明顯枉法濫權，這些都有探究及瞭解的必要。



解散前的特偵組當年偵辦陳水扁在總統任內洗錢疑案，查出邱義仁2005年擔任國安會秘書長期間，涉嫌詐領外交部「安亞專案」50萬美元空白旅行支票。特偵組2009年9月22日起訴邱義仁與高英茂。台北地院2011年8月30日判決邱義仁、高英茂無罪。



立法院院會2016年11月18日三讀修正通過法院組織法，將第63條之1特偵組設立的法源刪除，特偵組走入歷史。(編輯：陳永昌)1070614