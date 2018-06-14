洪耀福:別因單一事件 抹煞陳吉仲努力

（中央社記者葉素萍台北14日電）民主進步黨秘書長洪耀福今天說，農業委員會副主委陳吉仲是認真有能力的人，農委會近兩年推的新政策，也對農民非常好，不要因單一農產品事件就抹煞這個官員努力。



代表官股並擔任台北農產運銷公司總經理的吳音寧風波不斷，加上香蕉價格跌落，媒體報導陳吉仲請辭，獲總統蔡英文慰留。農委會今天下午發布聲明強調，陳吉仲沒有如傳聞請辭情事，全力投入農政之中。



洪耀福今天與媒體茶敘，他說，陳吉仲是很認真、很有能力的人；農委會近兩年推了很多新政策，對農民非常好，也有重大影響，但這些政策可能要2年、3年才能看到成效，「不要因為單一農產品的事件，就抹煞官員的努力」。



洪耀福也說，今年天氣好，各種農產品豐收，農委會要警覺到豐收狀況如何處理，農委會應變能量和力道沒那麼大，導致價格還是下跌，這是農政官員很大的教訓，也是農政單位面臨的挑戰。



另外，對於吳音寧上任後的爭議不斷，洪耀福說，北農不該變成政治議題或選舉議題，民進黨的任務是讓北農回到應有的任務和角色，民進黨捍衛的不只是吳音寧，而是捍衛北農應該扮演的、照顧農民的角色。



洪耀福表示，吳音寧後來也很勇敢面對爭議，將事情釐清，這樣很好；北農總經理很難做，挑戰很大，北農是很複雜、難經營的單位，永遠有挑戰，不是過了這關就太平盛世，吳音寧要面對的挑戰還很多，她戒慎恐懼面對職務，把事情做好。



至於，有民進黨立委主張，修改社會秩序維護法，針對散布假新聞進行懲罰，最重可拘留3天。



洪耀福說，複雜的問題很難用簡單的事解決，他反對這樣的作法，但他反對的不是說，不能提出這樣的價值主張，他反對的是「面對這種複雜的狀況，不是用一個簡單的方式能夠解決的」。



他認為，立委的提案代表某種價值，不能說提案完全不對，這也反映一組人的價值與看法；這是立委個別提案，沒有提到黨團或其他平台討論；複雜的事，很難用一招解決，不要用很簡單的方式，處理很複雜的事。(編輯：陳永昌)1070614