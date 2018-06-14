副總統：做好事有蝴蝶效應 社會更美好

副總統陳建仁（左2）14日在台北出席非洲蚊帳大使凱瑟琳‧科邁爾（Katherine Commale）（左4）演講會暨2018全國小學生公益行動教育論壇，與凱瑟琳一起為小學生公益行動競賽隊伍頒獎。中央社記者張皓安攝 107年6月14日

（中央社記者謝佳珍台北14日電）副總統陳建仁今天表示，做好事有蝴蝶效應，當愛心蔓延出去的時候，這個社會就會更美好，也充滿了愛。他期勉大家能成為別人心目中的英雄，好好做善事。



陳副總統下午出席由瑪利亞社會福利基金會主辦的「孩子救孩子」非洲蚊帳大使凱瑟琳‧科邁爾（Katherine Commale）演講會暨2018全國小學生公益行動教育論壇，聆聽凱瑟琳和媽媽琳達分享為非洲兒童募款捐蚊帳的心得。



陳副總統致詞時表示，凱瑟琳和琳達的演講當中提到，「每一個人都能為這個世界帶來不一樣、帶來改變。」瑪利亞基金會在過去12屆的競賽當中，的確為台灣帶來不一樣，把愛心、信心，和公益善行，散布在每個角落，讓台灣更美好，也讓台灣充滿溫馨、光明及愛。



副總統稱讚所有參賽的小學生了不起，就如凱瑟琳和琳達所說，「在座的每一位都是台灣的小英雄」，因為有這些小英雄，讓大家看到台灣的慈悲與善良。



陳副總統說，大家把台灣每一個需要幫忙的人，當作自己的責任，從別人的需要中，看到自己的責任，大家是真正的英雄。做好事有蝴蝶效應，當愛心蔓延出去的時候，這個社會就會更美好，也充滿了愛。



副總統指出，希望、愛、信心、行動是今天論壇的重要意涵。國立台中教育大學附設實驗小學在這次比賽，提出「舊城新故事-遇見不一樣的台中」，關注的對象不再侷限於身心障礙者，也關心促進族群與文化之間的融合。



陳副總統說，近年政府希望來自東南亞國家的移民能在台灣愉快生活，也希望將台灣本土文化融入新住民文化，讓台灣可以成為亞洲文化大融爐的代表之一。（編輯：郭萍英）1070614



