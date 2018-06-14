軍改案完成首輪協商 擬19日院會拚三讀

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北14日電）歷經14小時軍改案朝野協商今天完成第一輪討論，立法院長蘇嘉全說，目前還有18條條文沒有共識，明天將進行第二輪討論，預計19日（下週二）院會開始處理軍改案。



蘇嘉全今天繼續召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」。上午朝野便針對草案中有關離婚配偶年金請求權，各自表述意見，民進黨立委尤美女表示，夫妻兩人照顧家庭，有錢出錢、有力出力，這段期間所賺得的錢應該平均分配。



但國防部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正，都反對在陸海空軍軍官士官服役條例訂定相關條文，應該尊重民法、回歸民法的規定。



國民黨立委吳志揚則說，贊同法條原來的價值，但應該在民法修正婚姻與夫妻財產制度，全民一起適用。經過2個小時的討論，沒有獲得任何共識，蘇嘉全裁示條文保留，盼朝野立委再回去想想。



下午協商時，攸關18%優存部分，國民黨立法院黨團關心本金能否在一年歸還，但民進黨立委蔡適應說，應該依照行政院版本，將18%優存利息維持10年緩降，而且不應第一年就歸還本金，才能和緩解決這個問題，而經過10年以後，第11年時，本金當然是要歸還給當事人。



國民黨立法院黨團書記長李彥秀則要求，相關部會應該提出優存利息調整影響的人數，國民黨團看數據後，再評估要不要表決。也由於朝野各有看法，蘇嘉全裁示，條文保留。



在年金檢討制度方面，國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗質疑，草案中明定5年內檢討制度設計與財務永續發展，這是要做什麼，以及草案寫說「之後定期檢討」，都是不清楚的概念。



民進黨立委羅致政解釋，沒有這樣規定，還是可以檢討，但有這條文的目的是可保障制度客觀、中立的監控機制，這是對年金保障，國防部也支持，應該不會有太大爭議才對。雙方爭論不下無共識，條文遭到保留。



至於條例施行日期，國民黨團主張現役、退役兩者脫鉤處理，但今天會中沒有充分討論，將等明天第二輪協商時再做討論。而今天下午的協商，朝野就18%優存、年金制度檢討機制、施行日期等關鍵條文進行討論，雖無法達成共識，但順利將軍改案完成第一輪的協商。



蘇嘉全在會中裁示，協商仍未有共識的條文，各黨團私底下能先溝通一下，明天早上做第二輪檢討，也希望明天早上能有更好的結果。



會後，蘇嘉全在接受中央社記者訪問時表示，目前仍有18條條文朝野未有共識，因此先請各黨團再看看還有無協商的空間，能夠再降低保留條文的數目；他也說，明天將進行第二輪的協商，預計19日（下週二）開始處理軍改案。（編輯：溫貴香）070614