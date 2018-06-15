立院陳抗479天 八百壯士將轉型協會繼續奮鬥

（中央社記者劉麗榮台北15日電）反軍改團體八百壯士表示，經歷479天在立法院前埋鍋造飯的艱苦陳抗，規劃轉型為「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，繼續維護憲法尊嚴及退伍軍人權益，對抗不公不義政府。



八百壯士指揮官吳其樑在臉書發文指出，八百壯士經歷479天立法院前埋鍋造飯的艱苦陳抗，已經成為幾十萬退伍袍澤的精神寄託，大家都清楚，不論國民黨團在立法院內如何奮戰，八百壯士如何在場外努力聲援，民進黨必然會粗暴地強行通過軍改法案。法案通過之後，已沒有必要持續搭棚陳抗，許多袍澤心中悵然若失，頻頻詢問後續因應作為。



吳其樑說，八百壯士已規畫轉型為「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預定30日召開會員大會，依人民團體法規範，選出理監事，遵照協會組織章程，捍衛中華民國，維護憲法尊嚴及退伍軍人權益，結合軍公教警及理念相同的團體及個人，繼續對抗不公不義政府。



他也說，公教法案7月1日開始實施，這幾天許多公教警朋友陸續接到個人「退休所得重算處分書」，發現跟政府所說的預想刪減金額落差很大，驚慌失措，四處尋求協助。



吳其樑請退伍袍澤放心，軍改法案通過後，仍有許多法定程序必須持續完成，才能確保所有退伍軍人的合法權益，八百壯士指揮部已由法律顧問團完成因應規劃。



他說，軍改法案通過後，依照「大法官審理案件法」，會盡快提出立法委員連署軍版釋憲聲請；13日他們已經協助公教警消夥伴，完成立委連署釋憲聲請程序。



其次，吳其樑指出，總統府公告法案生效日期確定後（預定明年1月1日實施），指揮部立即公告相關訴願、訴訟作業方式及程序。實施日期生效前，主管機關會寄送每一個當事人「退休所得重算處分書」，接到通知書後，才能依程序提起訴願、訴訟及後續作業。



最後，吳其樑說，八百壯士捍衛中華協會正式運作後，不論是否加入協會，只要兩年來參與八百壯士輪值的團體，都會持續協助辦理。法案通過後至協會召開會員大會、正式運作前的空窗期，會協調臨時場所，另行公告地址電話，並派員輪值，提供所有袍澤諮詢服務。（編輯：林沂鋒）1070615