更新警察設備 賴清德：已核定經費支應

行政院長賴清德（左）15日在警政署大禮堂出席「107年警察節慶祝大會」，表揚績優警察人員，頒發資深績優警察獎章。中央社記者吳翊寧攝 107年6月15日

（中央社記者劉建邦台北15日電）今天是警察節，總統蔡英文和行政院長賴清德前往警政署參加「警察節慶祝大會」。賴清德致詞時說，行政院已核定新台幣13億餘元經費支應更新警察相關設備。



警政署舉辦「107年警察節慶祝大會」，蔡總統及賴清德、總統府秘書長陳菊等共同出席活動，總統頒獎給28名模範警察。總統致詞時說，將更新警察裝備和警車、持續提升員警待遇，以及提出員警健康照顧計畫。



賴清德頒發「資深績優警察獎章」給獲獎員警，賴清德致詞時表示，不管是總統頒發模範警察或是由他頒發的資深績優警察，獲獎員警工作表現都很優秀、盡責。



賴清德指出，總統特別關心員警，對於更新警察設備，行政院已核定經費13億9000萬元，未來可支應在更新警車、打擊網路犯罪的器材等設備。



賴清德說，民眾對於警方期待很高，除更新裝備和增加經費，政府也修改包含組織犯罪和打擊詐騙等相關法令，更獲得立法院支持，未來可讓員警在打擊組織犯罪時更有力量。



賴清德也勉勵全國員警注意健康，他說，總統致詞時很關心員警健康，會要求內政部提出增進警察身心健康的計畫，因警方工作壓力比一般工作大，希望員警養成運動習慣、執勤時注意安全，並依據標準作業程序執行。（編輯：張銘坤）1070615





行政院長賴清德（後）15日在警政署大禮堂出席「107年警察節慶祝大會」，頒發「資深績優警察人員」警察獎章表揚資深績優的員警，並致詞表達期勉。中央社記者吳翊寧攝 107年6月15日

行政院長賴清德15日在警政署大禮堂出席「107年警察節慶祝大會」，頒獎表揚績優警察人員，並行舉手禮向出席員警致意。中央社記者吳翊寧攝 107年6月15日