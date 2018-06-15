蔡總統:踏實外交基礎上 台巴友誼會不斷延續

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天接見巴拉圭工商部長雷依德，她說，透過持續深化台巴經貿和產業合作，能為雙邊帶來長遠利益；台巴的友誼，會在「踏實外交、互惠互助」基礎上，不斷延續下去。



蔡總統今天在總統府接見巴拉圭工商部長雷依德（Gustavo Leite）。



蔡總統致詞表示，雷依德是台灣的老朋友，光是去年一年，她就曾經2次接待部長，今天開心歡迎雷依德再次率團來訪。



總統說，雷依德是巴拉圭對外經貿事務的關鍵人物。最近一段時間，巴拉圭經濟表現相當亮眼，去年的經濟成長率超過4%。為了讓國家繼續進步，雷伊德為經貿事務投入非常多心力，貢獻相當大。



蔡總統提及，這一次雷依德來台跟經濟部舉行第一屆的「台巴ECA聯合委員會」，向台灣企業介紹巴拉圭的投資環境和商機。她相信，透過這次互動，雙方都有非常多的收穫，台灣企業會對巴拉圭市場產生更大的興趣，展開更多投資的行動。



她說，這幾年來台巴的雙邊貿易有大幅進展，巴拉圭牛肉輸入台灣的配額，增加到每年超過1萬公噸，去年簽署的「台巴經濟合作協定」，也在今年2月生效。



蔡總統認為，持續深化台巴之間的經貿和產業合作，能為雙方帶來長遠的利益。她尤其期待在雙方密切合作下，巴拉圭可以成為台灣朝全球市場發展的基地，創造互惠互助的榮景。（編輯：陸倩瑤）1070615