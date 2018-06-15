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總統：台灣外交空間有限 分享瘧疾防治管道受限

發稿時間：2018/06/15 14:11

最新更新：2018/06/15 14:42

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總統蔡英文（右）15日在總統府，接見非洲蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（左），致詞分享台灣防瘧的經驗。中央社記者鄭傑文攝　107年6月15日總統蔡英文（右）15日在總統府，接見非洲蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（左），致詞分享台灣防瘧的經驗。中央社記者鄭傑文攝　107年6月15日

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天接見非洲蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾，她說，因外交空間有限，台灣分享瘧疾防治經驗和專業的管道跟著受限，但台灣不會放棄任何機會，盼台灣團隊與凱瑟琳一起合作。

蔡總統今天在總統府接見「非洲蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（Katherine Commale）」一行人之前，總統又重新複習他們一家人的故事。

蔡總統致詞提到，十幾年前，一個5歲的小女孩受到公共電視紀錄片的啟發，投身蚊帳的募捐工作，讓數以百萬計的非洲兒童遠離瘧疾威脅。在這個故事裡面，外界看到過人的愛心、勇氣和行動力。

蔡總統與凱瑟琳分享台灣戰勝瘧疾的故事指出，在半個世紀以前，台灣也曾經面對瘧疾挑戰。不過，台灣有一群非常優秀的公共衛生專家，像是被稱為「蚊子博士」的連日清就是其中之一，他們為台灣建立了一套完善的防疫體系。因此，在1965年的時候，世界衛生組織宣布台灣是第一個「瘧疾根除國」，至今都沒有本土病例發生。

蔡總統進一步指出，現在台灣仍然延續這些前輩對於公共衛生的熱情以及研究精神，持續參與非洲、南太平洋等地區的瘧疾防治工作。但可惜的是，「因為外交空間有限，台灣分享瘧疾防治經驗和專業的管道也跟著受限。」

不過，蔡總統強調，台灣不會放棄任何為世界做出貢獻的機會。蔡總統期待，未來台灣團隊可以跟凱瑟琳一起合作，在非洲以及全世界，協助全人類遠離瘧疾的威脅。

凱瑟琳．科邁爾隨後致詞表示，自己5歲時看到一個數字，在非洲每30秒就有個孩童死於瘧疾，這令她感到十分難過。幸好解決這個難題的方法非常簡單，一頂10美元的蚊帳不只可以拯救一個孩童生命，也能幫助整個家庭遠離瘧疾。從這個出發點，她逐漸開始擴大募款活動。

凱瑟琳說，家人非常支持她的行動，她和母親在過去12年來，致力於募款活動，也參與世界瘧疾日以及柯林頓全球論壇等演講活動。但她感到最棒的是，這次來到台灣，在昨天的論壇和大家分享她的經驗，希望這趟來訪能對台灣的孩子們有些啟發。對於台灣及人民給予她及家人莫大的支持，凱瑟琳也表達誠摯感謝。（編輯：溫貴香）1070615

總統蔡英文15日在總統府，接見非洲蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（圖），凱瑟琳致詞時展示獲贈的手繪台中地圖。中央社記者鄭傑文攝　107年6月15日總統蔡英文15日在總統府，接見非洲蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（圖），凱瑟琳致詞時展示獲贈的手繪台中地圖。中央社記者鄭傑文攝　107年6月15日
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