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文大宿舍爭議 侯友宜：不需找人關說

發稿時間：2018/06/15 16:24

最新更新：2018/06/15 17:07

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國民黨新北市長參選人侯友宜（左）15日表示，對於文化大學學生宿舍爭議，他不需要請人關說，一輩子也未曾請託人講違法的事。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇傳真　107年6月15日國民黨新北市長參選人侯友宜（左）15日表示，對於文化大學學生宿舍爭議，他不需要請人關說，一輩子也未曾請託人講違法的事。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇傳真　107年6月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，對於文化大學學生宿舍爭議，他不需要請人關說，一輩子也未曾請託人講違法的事。侯友宜一度哽咽說，房產問題遭質疑，一輩子對不起太太。

國民黨新北市長參選人侯友宜今天在林口參加新北市婦女會幹部餐會，他受訪表示，當一輩子警察拚命抓壞人，全靠妻子和岳家維持家庭。現在因為文化大學房產問題遭外界質疑，感到一輩子對不起太太。

侯友宜說，身為女婿，對岳父、岳母如何運用財產沒有立場說話。他說，當警察時，每次出門出任務都可能回不來，都是太太無怨無悔養大3個小孩，撐住整個家庭。

侯友宜一度哽咽說，現在因選舉讓房產問題遭外界羞辱、糟蹋太太名譽，讓自己的心快碎了。他認為，選舉沒有必要選到這樣子。他更質疑民進黨以全國、全黨的力量毀滅他的人格和家人，讓他吞不下這口氣。

侯友宜說，當年是文化大學主動找岳家，拜託太太出租大樓給文化大學當學生宿舍，他太太還再三要求律師一定要一切合法。文大宿舍已經使用很多年，每次會勘都說沒問題，但遇到選舉就說有問題。

媒體詢問，新北市府副秘書長邱敬斌拜訪台北市府老同事，遭外界質疑，侯友宜說，自己一輩子不曾拜託任何人去講違法的事，自己不需要也不會關說。（編輯：方沛清）1070615

國民黨新北市長參選人侯友宜（前左2）15日在林口參加新北市婦女會幹部餐會，一起為競選加油。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇傳真　107年6月15日國民黨新北市長參選人侯友宜（前左2）15日在林口參加新北市婦女會幹部餐會，一起為競選加油。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇傳真　107年6月15日
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