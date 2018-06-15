/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世界盃世足石門水庫鄭問
>rss

培養青年國際觀 僑委會號召志工赴海外僑校服務

發稿時間：2018/06/15 17:44

最新更新：2018/06/15 18:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）為培養青年國際視野，僑委會媒合國內學校、民間組織與海外僑校，號召超過280名志工組團赴東南亞僑校服務；志工將於7月起陸續出發，服務地點包括菲律賓、越南等國。

僑務委員會發布新聞稿表示，僑委會今天舉辦「輔助國內青年志工赴東南亞僑校服務」行前記者會暨培訓講習，由僑委會副委員長高建智代表委員長吳新興主持。

僑委會指出，僑委會扮演媒合角色，號召21所國內大專院校、3個民間團體，超過280名志工組團赴東南亞僑校服務；服務地點含括菲律賓、越南、馬來西亞、泰國及緬甸等5個國家，共25所僑校與1個僑教組織。志工將於7月、8月間陸續出團，服務時間為一週到一個月不等。

高建智表示，青年政策是總統蔡英文相當重視的施政重點，台灣要在國際上維持競爭力，最重要的是培養青年國際視野，才能成為支持國家發展的生力軍。

他說，僑委會有感於東南亞大部分僑校因資源相對匱乏、環境較為困頓，因而訂定「輔助國內大專院校及民間團體赴東南亞僑校志願服務作業計畫」，鼓勵國內青年運用所學與專長協助推展東南亞僑教業務。

高建智表示，希望志工除專注僑校服務，也能多和僑界交流互動，了解僑胞在海外打拼的故事。

僑委會說，培訓講習由台灣世界青年志工協會祕書長鄧繼雄主講志願服務理念，並邀請國立台灣大學泰北服務隊分享海外志工的經驗。

僑委會表示，今年主動結合海外僑校及國內大專院校、民間組織，號召青年到海外僑校進行志工服務，服務範圍包括華語文教育、學校圖書館服務、資訊服務、文化教育及校務行政等。（編輯：郭萍英）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP