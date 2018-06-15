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文大宿舍爭議 委任律師：皆合法

發稿時間：2018/06/15 18:11

最新更新：2018/06/15 18:11

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（中央社記者劉建邦台北15日電）國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍案風波，台北市議員王鴻薇和侯友宜辦公室主任謝政達、又昱公司委任律師今天合開記者會。律師表示，該建物使用執照和消防公安皆合法。

侯友宜妻子的家族祖產租給中國文化大學當宿舍「大群館」，引發外界關注。

國民黨台北市議員王鴻薇等人召開記者會，謝政達在記者會上說，最近引起爭議的文大宿舍，擁有土地和宿舍是又昱實業公司，在法律層面上，是屬於侯友宜妻子家族所擁有的財產，公司也是侯友宜妻子家族設立，侯友宜未持有土地或公司股份，更未參與公司營運。

負責與文大簽約的又昱公司委任律師陳佳瑤表示，該棟建物是在86年申請為集合住宅，共99塊門牌，並取得北市府核發的使用執照至今。

律師說，台北市議員和市府官員在101年曾到場履勘，因都發局認定住戶以學生為主，要求應比照「寄宿戶」標準申報公安，開罰文化大學新台幣6萬元，文化大學隔年起，每2年申報一次，並通過公安檢查。

律師表示，北市府曾在102年1月發文回應，認為該處屬「多戶住宅」，一切合法適用，且消防和公安部分都依法申報並通過檢查。

都發局指出，大群館86年取得使用執照和通過公安申報，101年在市議員要求下到場會勘，因居住者以學生居多，要求公安申報須提高至適用宿舍的H1規格，開罰文大，大群館目前使用執照確定為集合住宅，因文大當成宿舍並承租給學生，將函請事業主管機關教育部協助認定是集合住宅或學生宿舍。（編輯：方沛清）1070615

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