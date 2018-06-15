/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世界盃世足石門水庫鄭問
>rss

柯建銘：軍改絕非強渡關山 應珍惜協商結果

發稿時間：2018/06/15 21:31

最新更新：2018/06/15 21:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北15日電）立法院會擬19日處理軍改案，民進黨團總召柯建銘今天說，絕無強渡關山之意，呼籲朝野應珍惜協商結果。國民黨團表示，對於採案海戰術或武鬥杯葛，19日黨團會議決定。

立法院長蘇嘉全今天繼續召集朝野黨團協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，針對第一輪協商時所保留的18條條文，再做第二輪協商，但多數條文包括起支俸率、離婚配偶請求權、18%優存利息、施行日期等，朝野仍未能達成共識，預計19日（下週二）院會拚三讀。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀晚間受訪表示，這次的軍改協商，是可以看到民進黨在一些條文上有所退讓，但關鍵條文仍沒有退讓，打算強渡關山；至於國民黨團要不要使用案海戰術，或是武鬥的方式來杯葛，李彥秀說，19日上午8時的黨團大會，會做最後的討論與決定。

柯建銘表示，民進黨團絕對沒有要強渡關山之意，這四天一直都在協商，大家心平氣和、理性討論，也沒有拍桌子，感謝各黨團的努力，若民進黨團要強渡關山，「就直接開始表決就好」，大家應珍惜努力協商一週的結果。

柯建銘說，協商過程中，民進黨也有退讓，大家花這麼多時間協商，呼籲國民黨不要下星期二開會又占領主席台，「又表演一次，那不必了」，反對也要有道理，不要進退失據。

他表示，希望國民黨文化要改變，不能每個講話都不算數，不要協商結束回去與黨團成員溝通後，就又全部翻盤；既然協商後，「案海戰術就免了」，否則幹嘛浪費大家四天時間協商，立場陳述一下就好。（編輯：溫貴香）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP