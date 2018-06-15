柯建銘：軍改絕非強渡關山 應珍惜協商結果

（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北15日電）立法院會擬19日處理軍改案，民進黨團總召柯建銘今天說，絕無強渡關山之意，呼籲朝野應珍惜協商結果。國民黨團表示，對於採案海戰術或武鬥杯葛，19日黨團會議決定。



立法院長蘇嘉全今天繼續召集朝野黨團協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，針對第一輪協商時所保留的18條條文，再做第二輪協商，但多數條文包括起支俸率、離婚配偶請求權、18%優存利息、施行日期等，朝野仍未能達成共識，預計19日（下週二）院會拚三讀。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀晚間受訪表示，這次的軍改協商，是可以看到民進黨在一些條文上有所退讓，但關鍵條文仍沒有退讓，打算強渡關山；至於國民黨團要不要使用案海戰術，或是武鬥的方式來杯葛，李彥秀說，19日上午8時的黨團大會，會做最後的討論與決定。



柯建銘表示，民進黨團絕對沒有要強渡關山之意，這四天一直都在協商，大家心平氣和、理性討論，也沒有拍桌子，感謝各黨團的努力，若民進黨團要強渡關山，「就直接開始表決就好」，大家應珍惜努力協商一週的結果。



柯建銘說，協商過程中，民進黨也有退讓，大家花這麼多時間協商，呼籲國民黨不要下星期二開會又占領主席台，「又表演一次，那不必了」，反對也要有道理，不要進退失據。



他表示，希望國民黨文化要改變，不能每個講話都不算數，不要協商結束回去與黨團成員溝通後，就又全部翻盤；既然協商後，「案海戰術就免了」，否則幹嘛浪費大家四天時間協商，立場陳述一下就好。（編輯：溫貴香）1070615