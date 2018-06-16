侯友宜陷文大宿舍案 丁守中：政治操作

國民黨台北市長參選人丁守中（中）16日上午參加國民黨內湖區黨員慶生會，對於國民黨新北市長參選人侯友宜文大宿舍案表示，這是政治操作，平時沒事，只有選舉才炒作。中央社記者王飛華攝 107年6月16日

（中央社記者劉建邦台北16日電）國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文大宿舍案風波，同黨台北市長參選人丁守中今天說，這是政治操作，平時沒事，只有選舉才炒作，柯文哲打擊侯，擺明要讓民進黨表態，希望可棄保。



侯友宜妻子的家族祖產租給中國文化大學當宿舍「大群館」，引發外界關注多日。



丁守中上午參加國民黨內湖區黨員慶生會後受訪，關於侯友宜文大宿舍案，丁守中說，要替侯友宜抱不平，明顯的政治操作，平時沒事，只有遇到選舉才開始炒作，柯文哲這時候去打擊侯友宜，擺明向民進黨表態，希望民進黨在市長選舉時可棄保。



至於何時和侯友宜同台聯合造勢，丁守中表示，「快了，快了」，最近就會推出共同政見，因為雙北是一體又是共同生活園，一定會提出共同主張和政策。



民進黨台北市長參選人姚文智昨天受訪時提到，祕書長洪耀福答應要擔任競選總幹事。



丁守中被問及競選人事等布局時說，他現在採不同選舉方式，每天都勤走基層，且民進黨掌握中央資源，柯文哲握有台北市政府資源，所以要用另類方式競選，競選總部成立時間約在8月底，到時會宣布總幹事等人事。（編輯：李錫璋）1070616