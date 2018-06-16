陳菊力促團結 陳金德同台陳歐珀破不合謠言

總統府秘書長陳菊日前要求新潮流系的宜蘭縣代理縣長陳金德（右2）全力輔選民主進步黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（右），圖為陳金德之後與陳歐珀同台出席村里開講活動。（讀者提供）中央社記者呂欣憓傳真 107年6月16日

（中央社記者呂欣憓、沈如峰台北16日電）民主進步黨宜蘭縣長選舉整合受關注，總統府秘書長陳菊日前當面要求新潮流系的宜蘭縣代理縣長陳金德全力輔選民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀，陳金德後來也與陳歐珀同台。



截至中午發稿時，記者試圖聯繫陳金德，但仍無法取得陳金德回應。



宜蘭小英之友會2日舉辦「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會成立大會」，當時民進黨秘書長洪耀福和民進黨選舉對策委員會召集人陳明文都出席，但陳金德未出席，引發外界關注民進黨在宜蘭縣的黨內整合情況。



知情人士表示，民進黨評估中國國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙沒那麼強，民進黨在宜蘭縣的選情是內部問題、非外部問題，目前民進黨內部問題已初步解決。



知情人士說，日前一場總統蔡英文宴請立法委員場合，民進黨籍立委陳歐珀當面請陳菊幫忙整合宜蘭選情，陳菊上週找陳金德，在場者還有同為宜蘭人的民進黨選對會召集人林錫耀。



據了解，陳菊當面對陳金德表示，是民進黨團隊讓陳金德當上宜蘭縣代理縣長，於情於理，陳金德都應全力支持黨；陳金德表示，他的策略是想分進合擊，陳菊則說這會讓外界覺得民進黨不團結，要求陳金德全力輔選。



陳菊下令後，陳金德之後就與陳歐珀共同出席村里開講活動。（編輯：李明宗）1070616