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侯友宜陷文大宿舍爭議 蘇貞昌：要說明清楚

發稿時間：2018/06/16 12:48

最新更新：2018/06/16 13:28

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對於國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議，民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）16日指出，選舉就是全面的檢驗，對於各界質疑還是要說明清楚。中央社記者林長順攝　107年6月16日對於國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議，民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）16日指出，選舉就是全面的檢驗，對於各界質疑還是要說明清楚。中央社記者林長順攝　107年6月16日

（中央社記者林長順新北16日電）對於國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天指出，選舉就是全面的檢驗，要誠實、正面的面對，情緒表達完了，對於各界質疑還是要說明清楚。

蘇貞昌今天出席「新北市蘇姓宗親會召開本會第14屆第二次會員大會暨祭祖典禮」，會前接受媒體訪問時，做上述表示。

另外，「美麗島電子報」民調日前出爐，新北市長選舉部分，侯友宜支持度為41.7%，蘇貞昌為23.6%，雙方差距18.1個百分點。媒體詢問蘇貞昌的看法。

蘇貞昌說，他看到的民調跟昨天公布的那份不太一樣，他看到民調顯示，自己雖然已經13年沒有當縣長，但和現任的市長朱立倫相比，市民認為他比較會做事，雙方有兩位數的落差。他很感動，也很感謝新北市民的肯定，他一定更努力，希望有機會為新北市做貢獻。

對於選舉看板越來越有創意，媒體詢問是否是跟年輕團隊合作的成果，蘇貞昌表示，他一直能接受年輕人的各種創意，選舉也是比觀念、比創意，觀念新、創意好，更能讓人接受。

他指出，團隊中有非常好的人才，包括資深幹部及年輕人，他歡迎有創意、觀念的人才一起來，為新北的更新、更好努力。未來他當新北市長，要佈置新北為1000萬人的舞台，讓這裡成為生活、就學、工作、遊憩的好舞台。（編輯：李錫璋）1070616

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