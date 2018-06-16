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陸官校慶 學生連隊展現勤訓精練成果

發稿時間：2018/06/16 16:03

最新更新：2018/06/16 16:28

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陸軍軍官學校16日舉行黃埔建校94週年校慶，由陸軍司令王信龍主持，軍樂隊、校旗隊和學生連隊等接受校閱，展現平日勤訓精練成果。中央社記者陳朝福攝　107年6月16日陸軍軍官學校16日舉行黃埔建校94週年校慶，由陸軍司令王信龍主持，軍樂隊、校旗隊和學生連隊等接受校閱，展現平日勤訓精練成果。中央社記者陳朝福攝　107年6月16日

（中央社記者陳朝福高雄16日電）陸軍軍官學校今天舉行黃埔建校94週年校慶，由陸軍司令王信龍主持，軍樂隊、校旗隊和實習營部等參演，尤其包括女學生連的9個學生連隊接受校閱，展現平日勤訓精練成果。

今天校慶典禮由學員生指揮部編成演習連隊，實習旅長阮天宇擔任閱兵部隊指揮官，參演部隊有軍樂隊、校旗隊和學生連隊等，在司令台前進行閱兵式及分列式，王信龍嘉勉展現官校學生平日忠誠精實、勤訓精練的成果。

王信龍表示，黃埔建校是經由無數先賢前輩篳路藍縷，殫精竭力，犧牲奮鬥積累而成，黃埔先烈更憑藉「不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓」的信念，建立國軍行穩致遠的光榮傳統。

王信龍期許官校學生身為黃埔人，除牢記校訓「親愛精誠」，並以承先啟後、努力不懈自我惕厲，以黃埔傳人為榮，矢志捍衛中華民國，貫徹保國衛民職志，以不負國人所託。

陸軍官校於民國13年6月16日在黃埔成立，是培育國軍幹部的搖籃，今年建軍94週年，校慶邀請歷屆校長，也邀請校友、地方人士及學生家長參加，並舉辦閱兵分列式、埔光美展、教學成果展及學生社團成果展等校慶系列活動。(編輯:孫承武)1070616

陸軍軍官學校16日舉行黃埔建校94週年校慶，軍樂隊、校旗隊及學生連隊等接受校閱。女學生連一出場，頓時成為全場注目「嬌點」。中央社記者陳朝福攝　107年6月16日陸軍軍官學校16日舉行黃埔建校94週年校慶，軍樂隊、校旗隊及學生連隊等接受校閱。女學生連一出場，頓時成為全場注目「嬌點」。中央社記者陳朝福攝　107年6月16日
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