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文大宿舍爭議 校方：嚴正抗議不實指控

發稿時間：2018/06/16 21:21

最新更新：2018/06/16 21:21

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（中央社記者陳至中台北16日電）民進黨籍立委羅致政公布租賃契約書，質疑文化大學宿舍違規使用。校方今天晚間強調都依規定辦理，「政府相關單位從未曾行文給文大指不能承租大群館供作宿舍使用」。

教育部官員於晚間9時為止，僅表達仍未獲得上級授權回應。

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風波。民進黨籍立委羅致政、市議員王威中今天在社群網站臉書（Facebook）發文及圖片，圖片上顯示為又昱實業有限公司與文大簽訂的「租賃契約書」，質疑侯友宜自始知情「集合住宅」違規改成中國文化大學「學生宿舍」。

文大校方晚間發出聲明解釋，簽約當時是依據建物使用執照載明「集合住宅」，認定可供宿舍使用。事實上，自民國100年8月文大承租起，政府相關單位從未曾行文給文大，指不能承租「大群館」供作宿舍使用。

民國101年，北市府曾要求提高公安規格，文大聲明說，當時立即安排專業機構檢查，並據實申報迄今；同時，文大也依相關規定向教育部申報宿舍床位總量管制在案。

至於租金是否過高，文大解釋，當時附近並無與「大群館」類似規模的集合住宅，因境外生來台就讀等迫切需求，才與業主簽訂相關租約。現在時空環境不同，為保障學生權益，校方也將與業主協商，以降低學生負擔為最優先考量。

另外，民進黨也質疑文大以教育部補助款支應租金相關。校方聲明表達嚴正抗議，強調教育部補助款都有既定計畫項目及核銷機制，不允許大學任意挪作支付宿舍租金使用，「類似說法已涉及汙蔑文大校譽，更等同質疑教育部稽核機制有問題，如此不實指控對文大及教育部均不公平」。（編輯：管中維）1070616

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