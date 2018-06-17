立院19日處理軍改案 何欣純：盼理性達成共識

（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院會擬19日處理軍改案，民進黨團幹事長何欣純今天說，盼朝野都能理性達成共識，國民黨遵守承諾，將超過500案的修正動議撤案；國民黨團則表示，撤案與否將再開會討論。



立法院長蘇嘉全15日繼續召集朝野黨團協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，針對第一輪協商時所保留的18條條文，再做第二輪協商，但多數條文包括起支俸率、離婚配偶請求權、18%優存利息、施行日期等，朝野仍未能達成共識，預計19日院會拚三讀。



民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天向中央社記者表示，希望朝野就協商的結論能有互信基礎，讓議程能夠順利；但其中的不確定性是19日上午，蘇嘉全會召集最後的協商，討論各黨團對於文字上的調整，以及內容的退讓，但這能否取得共識，藍綠都要各自經過黨團大會確認。



由於國民黨立法院黨團在軍改案協商前，提出超過500案的修正動議，何欣純也向國民黨團喊話，盼19日最後的協商，朝野能理性，待有共識後，國民黨團能夠遵守承諾，將修正動議撤案。



國民黨團書記長李彥秀今天告訴中央社記者，19日上午將召開黨團大會將決定那些條文與執政黨達成協商共識，哪些條文國民黨團會堅持自己的版本，以逐條發言跟表決來表達黨團態度。至於撤案與否，當天黨團大會會做最後確認。



面對這次軍改案協商，李彥秀也說，針對部分聚焦的條文，經過在野黨的努力跟堅持下，民進黨團已經做出部分有利於現職或是退役國軍的退讓，但是退讓的程度他們仍不滿意；國民黨團不會放棄任何爭取國軍權益的協商機會。（編輯：林沂鋒）1070617