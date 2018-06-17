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公司法修法 藍再祭案海戰術綠籲理性

發稿時間：2018/06/17 12:47

最新更新：2018/06/17 12:47

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨立法院黨團針對將在立法院臨時會處理的公司法修正草案，再度提出超過200案的修正動議，民進黨團幹事長何欣純今天說，這是要拖延時間，呼籲在野黨能理性。

立法院11日中午舉行程序委員會，決定臨時會第一次院會（11日到22日）議程，列入攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案、空氣污染防制法修正草案、財團法人法草案及公司法部分條文修正草案等。

為防民進黨在臨時會強過軍改案，國民黨立法院黨團日前徹夜排隊搶優先遞案權，提出超過500案修正動議；15日也再度針對公司法修正草案，提出超過200案的修正動議。

國民黨團書記長李彥秀今天表示，公司法修法有很多尚未有共識的條文，在委員會審查時也是倉促送出委員會，可以說在委員會沒有完成實質審查。

李彥秀說，黨團成員對於個別條文有許多意見，黨團也擔憂依照這屆爭議法案的審查情形，朝野協商對於在野黨的意見往往不夠尊重；因此提前遞案，目的就是向執政黨施壓，要求執政黨在未來協商過程，應該尊重在野黨意見。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純表示，國民黨團就是每個案子都要卡，因此這次臨時會會是個辛苦且有挑戰的臨時會；她也說，公司法修正草案，應該屬於較無意識形態或政治上的爭議，是民生與經濟的議題。

何欣純說，國民黨團會送出這麼多的修正動議，其實就是為了卡案而卡案、為了拖延時間而拖延時間，呼籲國民黨團能夠理性，不要用案海戰術杯葛議事。（編輯：蘇志宗）1070617

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