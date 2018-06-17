/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 世足轉播世足冰島
>rss

海軍敦睦艦隊 磐石艦首度通過巴拿馬運河

發稿時間：2018/06/17 14:29

最新更新：2018/06/17 14:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者游凱翔台北17日電）海軍107年敦睦艦隊在外航行105天後14日返抵國門，期間為有效節約航程、油料，兩度通過巴拿馬運河往返大西洋、太平洋，台灣首艘國艦國造的磐石軍艦也首度通過巴拿馬運河。

「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」納編磐石、班超及昆明等3艘軍艦，搭載近800名官兵、學生在外航行105天、2萬3379多海里，停靠6國、7站後，終於在14日上午返抵左營軍港。

期間為有效節約航行時間與節省油料耗損，並配合敦訪航線規劃，兩度通過巴拿馬運河往返太平洋及大西洋，而台灣首艘國艦國造的磐石軍艦也首度通過巴拿馬運河。

軍聞社今天報導指出，巴拿馬運河在西元1914年8月15日完成通航，因地理位置連接太平洋與大西洋兩端，故有「世界的十字路口」美名。

但要進入運河並不容易，磐石、昆明及班超3艘任務艦在進入階梯式的運河前，必須先在待命區錨泊，由運河管理單位人員登艦實施文件審查及病蟲檢疫工作，若不能順利通過檢疫，則必須重新清潔整理船艙各部位等待複檢，直到檢疫核可後才可通行。

查驗工作結束後，支隊各艦按領港指示起錨，緩緩駛入運河閘道，依高低起伏地勢引水，採階梯式通行，並分別通過3個水閘及穿越連通水閘的人工湖，約需費時8小時。

其中，因河道狹窄，艦上各部位官兵在過程中必須保持高度警戒，機動式地在艦首、船中及艦尾移動碰墊，保護3艘軍艦順利通過運河。

「通過巴拿馬運河，我們最需要的就是累積經驗。」班超軍艦艦長表示，今年是班超艦第5次參與敦睦遠航任務，卻是第1次有機會通過巴拿馬運河，所以在進入運河前，特別召集艦上幹部對所有的導標進行研討，一定要安全、順利完成任務。（編輯：林沂鋒）1070617

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP