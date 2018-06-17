/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 世足轉播世足冰島
>rss

赴美參訪國防實驗室 國防部：有助國防自主

發稿時間：2018/06/17 14:53

最新更新：2018/06/17 14:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者游凱翔台北17日電）媒體報導，台灣、美國雙方深化軍備合作，未來台灣可赴美參訪國防實驗室。國防部發言人陳中吉說，與美國軍備交流，有助雙方國防科技提升及台灣國防自主，但細節不對外說明。

自由時報報導，資深軍方官員透露，美國的國防科研單位、重點實驗室過去未開放給台灣科研人員參訪，但台美雙方日前簽署相關科研資訊交換協議，同意台灣中科院、軍備局等科研單位的代表，明年起可赴美國科研單位及重點實驗室實地參訪。

陳中吉接受中央社訪問時表示，國防部與美國軍備交流，有助於雙方國防科技的提升及台灣國防自主，但相關內容事涉機密，細節不會對外說明。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問時認為，從近期美國的友台法案，一直到美軍將來台參演漢光演習的風聲，讓外界覺得「口惠而實不至」。

因此即便美國開放國防實驗室參觀，參觀的層級、深度及廣度是否能讓台灣滿意，或者只是象徵性的去看，操作空間確實還很大、有待觀察。

另外，除了官方間的軍備交流外，美方已同意將愛國者三型飛彈相關的「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」轉移給台灣廠商，提高台灣自主國防科技的技術層級。

陳中吉昨天對此回應，這是美國洛馬公司跟台灣民間廠商的技術合作，屬民間對民間，國防部樂觀其成，其他沒有進一步評論。（編輯：林沂鋒）1070617

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP