/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 世足轉播世足冰島
>rss

軍改協商後未赴政院 柯建銘：賴揆尊重黨團決定

發稿時間：2018/06/17 15:20

最新更新：2018/06/17 15:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷台北17日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，民進黨團沒有在軍改案協商後去見行政院長賴清德，根本沒有所謂賴清德交代軍改案一字不改一事，賴清德全權尊重黨團決定。

立法院長蘇嘉全15日繼續召集朝野黨團協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，針對第一輪協商時所保留的18條條文，再做第二輪協商，但多數條文包括起支俸率、離婚配偶請求權、18%優存利息、施行日期等，朝野仍未能達成共識，預計19日院會拚三讀。

不過，聯合報今天報導，15日協商後民進黨團與國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正等赴政院與賴清德、主責年改的行政院政務委員林萬億開會，會中賴清德指示將全面回到表決，行政院版本一字不讓。

報導也指出，國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，她在得知消息後去求證，確實從退役團體那邊獲知國防部、退輔會和民進黨團幹部有赴政院協商，行政院認為軍改的條件已經夠好，打算一字不讓；對此，柯建銘今天接受中央社記者訪問時，嚴正駁斥。

柯建銘說，沒有所謂的協商完畢後去跟賴清德碰面一事，到目前為止，賴清德還不知道他們協商結論內容，直到昨天，他都還在辦公室檢討軍改案的條文中，還有什麼內容可以再調整。

柯建銘強調，賴清德全權尊重黨團決定，因此沒有所謂賴清德說「一字不改」這件事，賴清德不可能做這樣的決定。

柯建銘說，目前保留的16條條文中，包括時代力量的版本，有2條勢必要表態；親民黨團也有2條要表態，加上3條離婚配偶請求權等，剩下的9條條文中，真正關鍵的有5條，其他都會重新檢視。

因此柯建銘認為，李彥秀的說法是不道德的，是不是為了19日要表決想推翻協商，用案海來卡軍改案通過的時程，「你要就講明，不要製造假新聞，用不道德的行為」。

立法院外交及國防委員會王定宇表示，15日協商後，民進黨團與國防部、退輔會等官員，在立法院繼續討論尚無共識的16條條文中，可否還有討論的空間，一路討論到下午5時許。

對於聯合報的報導內容，王定宇說，行政院無法這麼做，他們也沒有去行政院談。（編輯：林淑媛）1070617

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP