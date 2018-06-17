用世足賽比喻選戰 蘇貞昌：選敢衝敢拼的

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌啟動全台輔選行程，今天首站到新竹市力挺爭取連任的新竹市長林智堅，他受訪時把選戰比喻為世界盃足球賽，認為「應該要支持敢衝、敢拼的人。」



蘇貞昌下午赴竹市長和宮包粽，宣示與林智堅團隊打造「會做事連線」，除力挺林智堅與民進黨12位新竹市議員參選人外，也提到自己過去擔任台北縣長時的政績，直呼「政績是選擇市長的唯一標準」。



被媒體問到有沒有看世足賽，蘇貞昌說，他一直要找時間看，但昨天太晚回到家，因此錯過了，今天希望可以早點回家，趕上德國對上墨西哥的比賽，另由於明天早上沒有行程，也規劃熬夜觀看瑞士、巴西之戰。



媒體問他支持哪一隊？蘇貞昌說，全國僅約33萬人口的冰島，卻可打進世界盃，甚至和強隊阿根廷打成平手，冰島的球員與教練都是業餘的，外界不看好，但世足賽最精彩的地方就是「最後才知輸贏」，他用此來比喻選戰，應該要支持敢衝敢拼的人。



媒體問到，蘇貞昌的全台輔選行程已經展開，今天首安排到新竹市與林智堅連線，何時會與民進黨台北市長參選人姚文智連線？蘇貞昌表示，這將由民進黨中央安排，黨中央有一定節奏，他都會全力配合。



針對國民黨新北市長參選人侯友宜太太名下房產出租給文化大學當宿舍的爭議，蘇貞昌說，當年他也是從外地到台北讀書、租屋的學生，清楚外宿學生的辛苦，認為學生住宿的權利應最優先，因此希望侯友宜能講清楚。



侯友宜今天稍早對房產出租給文化大學做宿舍的爭議表示，他的太太說，如果有違規，願意解約，但大前提是一定照顧好學生權益，不要傷害學生。（編輯：李亨山）1070617