又昱被爆和大群館同址 侯辦：自始就設在板橋

（中央社記者王鴻國新北18日電）國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室對侯妻以「又昱實業有限公司」名義與文大簽訂租賃合約時登記地址，竟與大群館相同的報導表示，「又昱公司」自始就是設在板橋。



侯辦發言人賴冠群表示，侯友宜已經多次說明，租給文大的那一棟房舍是太太家族的財產，娘家成立公司營運，就是依法申報、依法繳稅。



他表示，經向律師洽詢了解，「又昱公司」自始就是設在板橋，並不是公司與文大宿舍同一地址。



賴冠群強調，財產申報是侯友宜所填具，所以填的是財產地址；公司是太太娘家經營，公司登記事務，是公司律師處理。



民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，所有的證據都已經指出，文大大群館宿舍是「友友投資公司」所興建，負責人由侯友宜的太太任美鈴掛名。在與文大簽訂15年租金合約時，整棟建物又變成在侯友宜兩個女兒名字組合的「又昱公司」名下。



他表示，根據經濟部「公司登記資料」顯示，這間公司負責人就是侯友宜的女兒。年年得以收取新台幣2000萬元以上租金的公司突然出現在自己女兒名下，侯友宜竟然辯稱不知情，當證據一一攤在陽光下，侯友宜仍然決定繼續說謊，無疑是將全國民眾當傻子。



黃韋鈞表示，大群館爆發使用爭議、學生居住安全、購地過程、簽約公平性、疑似成立空殼公司隱匿財產與避稅，以及爆發市府高官關說等種種爭議以來，侯友宜從不正面回應問題，更把所有爭議推到自己妻子身上，過程一再說謊，沒有擔當，豈是一個競選全國人口最多都市的參選人應有的態度。



黃韋鈞強調，「誠實是最好的態度」，呼籲侯友宜盡快把所有爭議說清楚，並妥善照顧學生權益，落實居住安全，不要讓「安居樂業」成為只有侯友宜自己獨享的幸福。（編輯：張銘坤）1070618