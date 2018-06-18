/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震巴西端午 世足轉播
>rss

又昱被爆和大群館同址 侯辦：自始就設在板橋

發稿時間：2018/06/18 12:47

最新更新：2018/06/18 12:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王鴻國新北18日電）國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室對侯妻以「又昱實業有限公司」名義與文大簽訂租賃合約時登記地址，竟與大群館相同的報導表示，「又昱公司」自始就是設在板橋。

侯辦發言人賴冠群表示，侯友宜已經多次說明，租給文大的那一棟房舍是太太家族的財產，娘家成立公司營運，就是依法申報、依法繳稅。

他表示，經向律師洽詢了解，「又昱公司」自始就是設在板橋，並不是公司與文大宿舍同一地址。

賴冠群強調，財產申報是侯友宜所填具，所以填的是財產地址；公司是太太娘家經營，公司登記事務，是公司律師處理。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，所有的證據都已經指出，文大大群館宿舍是「友友投資公司」所興建，負責人由侯友宜的太太任美鈴掛名。在與文大簽訂15年租金合約時，整棟建物又變成在侯友宜兩個女兒名字組合的「又昱公司」名下。

他表示，根據經濟部「公司登記資料」顯示，這間公司負責人就是侯友宜的女兒。年年得以收取新台幣2000萬元以上租金的公司突然出現在自己女兒名下，侯友宜竟然辯稱不知情，當證據一一攤在陽光下，侯友宜仍然決定繼續說謊，無疑是將全國民眾當傻子。

黃韋鈞表示，大群館爆發使用爭議、學生居住安全、購地過程、簽約公平性、疑似成立空殼公司隱匿財產與避稅，以及爆發市府高官關說等種種爭議以來，侯友宜從不正面回應問題，更把所有爭議推到自己妻子身上，過程一再說謊，沒有擔當，豈是一個競選全國人口最多都市的參選人應有的態度。

黃韋鈞強調，「誠實是最好的態度」，呼籲侯友宜盡快把所有爭議說清楚，並妥善照顧學生權益，落實居住安全，不要讓「安居樂業」成為只有侯友宜自己獨享的幸福。（編輯：張銘坤）1070618

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP