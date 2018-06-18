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逾37歲考取公職占1成4 年齡有較高趨勢

發稿時間：2018/06/18 16:14

最新更新：2018/06/18 16:14

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（中央社記者謝佳珍台北18日電）考試院調查指出，106年初任公職平均年齡26.99歲，29歲以上占42.7%，37歲以上占14.1%，進入公職的年齡有較高的趨勢，是否影響政府文官體制任用及培訓，值得關注。

考試院公布「初任公務人員意向調查—以106年高普考錄取訓練人員為研究對象」；這份調查是透過國家文官學院電腦調查系統，採取線上問卷填答方式，於今年3月23日針對3871名參訓人員調查，完成3384人，回收率87.4%，這也是考試院首次進行初任公務人員意向調查。

初任公務人員年齡，調查發現，在29歲以上考上占42.7%，其中29歲至36歲間，占28.6%，37歲以上占14.1%。

考試院秘書長李繼玄說，國家考試競爭激烈，每年高普考錄取率多為個位數，進入公職的年齡有較高的趨勢，是否影響政府文官體制任用及培訓，值得關注。

進一步觀察報考人數最多的公務人員高等考試三級考試及普通考試，根據考選部統計，106年高考三級平均錄取年齡28.99歲，比105年稍降；以21歲至25歲1170人，及26歲至30歲975人，均占3成以上最多，31歲至35歲有504人，占16.1%。

至於106年普考，平均錄取年齡28.36歲，較105年約28.5歲稍降；年齡結構以21歲至25歲1237人，占44.8%最多，其次是26歲至30歲731人次之。

106年公務人員特種考試，平均錄取年齡以退除役軍人轉任公務人員考試41.89歲最大，警察人員考試21.4歲最年輕。

根據銓敘部「全國人力資料庫」資料顯示，106年全國公務人員平均年齡43.17歲，較105年底減少0.05歲，與97年底比較，則減少0.02歲；至於初任公職平均年齡則為26.99歲。

進一步觀察106年底公務人員年齡結構，30至50歲占59.52%，為公務人員主力，50至60歲占23.96%，未滿30歲占10.95%，60歲以上占5.57%最少。

此外，受到少子女化、經濟景氣影響與年金改革影響，根據考選部資料，民國98年12萬2597人報考公務人員高等考試三級考試暨普通考試，101年增至15萬6161人，不過，隨後逐年下降，105年低於10萬人，有9萬5062人報考，106年更降到只有9萬2385人報考，是9年來新低。（編輯：許雅靜）1070618

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