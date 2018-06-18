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軍改19日拚三讀 八百壯士動員集結抗議

發稿時間：2018/06/18 18:34

最新更新：2018/06/18 18:34

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（中央社記者游凱翔台北18日電）立法院明天將處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」將號召軍公教退休袍澤明天、20日至立法院旁陳抗，明天也會夜宿立法院表達抗議決心，並發出「堅持最後一哩路」動員公告。

軍改案歷經朝野黨團協商，仍有16條條文無共識，包括起支俸率、18%優存利息、離婚配偶請求權、施行日期等，朝野未達成共識，立法院長蘇嘉全說，明天院會將處理軍改案。

八百壯士護憲維權指揮部日前在臉書發布訊息指出，立法院將於明天、20日針對「違憲年改」實施軍版三讀，在最後一哩路的過程中，「您我皆不可缺席」，籲請全國退休袍澤於當日到達立法院四周，發出最沉重的抗議與怒吼。

八百壯士指出，他們的訴求始終如一，希望政府不要違憲違法，國民黨立院黨團盡了很大努力，但也知道最終民進黨一定會通過軍改法案，退伍軍人不可能任憑宰割，毫無作為。

八百壯士執行長羅睿達接受中央社訪問表示，軍公教退休袍澤將於明天、20日至立法院外陳情抗議外，19日晚上確定夜宿立法院旁，視立法院處理軍改案的狀況延長抗議時程。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純表示，希望朝野就協商的結論能有互信基礎，讓議程能夠順利；但其中的不確定性是19日上午，蘇嘉全將召集最後的協商，討論各黨團對於文字上的調整，以及內容的退讓，但這能否取得共識，藍綠都要各自經過黨團大會確認。（編輯：趙蔚蘭）1070618

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