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聖露西亞為台灣發聲 蔡總統感謝情義相挺

發稿時間：2018/06/19 11:55

最新更新：2018/06/19 12:58

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總統蔡英文（右）19日在總統府，接受聖露西亞新任駐台特命全權大使勞倫特（Edwin Laurent）（左）呈遞到任國書，蔡總統並與勞倫特握手致意。中央社記者施宗暉攝 107年6月19日總統蔡英文（右）19日在總統府，接受聖露西亞新任駐台特命全權大使勞倫特（Edwin Laurent）（左）呈遞到任國書，蔡總統並與勞倫特握手致意。中央社記者施宗暉攝 107年6月19日

（中央社記者呂欣憓台北19日電）總統蔡英文今天表示，聖露西亞在聯合國大會、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會以及今年的世界衛生大會為台灣發聲，台灣感謝聖國情義相挺，也希望聖國繼續給台灣最大支持。

蔡總統今天早上在總統府內接受聖露西亞新任駐台特命全權大使勞倫特（Edwin Laurent）呈遞到任國書。蔡總統致詞時表示，她很高興能跟勞倫特見面並接受勞倫特的到任國書，她要代表台灣人民對勞倫特來台履新表達最誠摯的歡迎。

總統指出，勞倫特是聖露西亞非常傑出的外交官，具備經濟及財政的專業，不但在國內擔任要職，也有豐富的駐外經驗，由勞倫特來台擔任大使，顯示出聖露西亞對台灣的重視和情誼。

總統說，過去這兩年，台灣跟聖露西亞在基礎建設、農業、醫療以及資通訊開發等領域持續密切合作，不斷累積成果；她相信以勞倫特的專業和經驗，未來兩國在各個層面都能夠有更進一步的交流，兩國關係也會持續深化及穩固。

總統指出，聖露西亞長期支持台灣的國際參與，去年總理查士納（Allen Chastanet）分別在聯合國大會以及聯合國氣候變化綱要公約締約方大會上為台灣發聲，今年的世界衛生大會（WHA），聖露西亞也特別致函世界衛生組織（WHO）秘書長，為台灣的參與提案，並且在WHA會議中再次為台灣仗義執言。

總統說，去年11月查士納第2次以總理的身分率團訪問台灣，讓兩國關係持續加溫，台灣感謝聖露西亞的情義相挺，以具體的行動來支持台灣，她除了要請勞倫特向查士納轉達台灣的感謝，也希望聖露西亞繼續給台灣最大的支持。（編輯：李信寬）1070619

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