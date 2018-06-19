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藍指空污公投遭刁難 中選會：審核標準一致

發稿時間：2018/06/19 12:19

最新更新：2018/06/19 12:46

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國民黨立法院黨團19日舉行「空汙公投一卡再卡 中選會淪政治打手」記者會，批評中選會違法對公投提案進行實質審查，審查時「藍綠眼」，對不利執政黨的公投提案刻意刁難，失去中立。中央社記者王飛華攝　107年6月19日國民黨立法院黨團19日舉行「空汙公投一卡再卡 中選會淪政治打手」記者會，批評中選會違法對公投提案進行實質審查，審查時「藍綠眼」，對不利執政黨的公投提案刻意刁難，失去中立。中央社記者王飛華攝　107年6月19日

（中央社記者蘇龍麒、劉麗榮台北19日電）國民黨提名台中市長參選人盧秀燕今天說，她提出的反空污公投提案，遭到中選會刁難，中選會成為執政黨的打手。中選會表示，對於所有案件的審核均採一致標準。

國民黨立法院黨團總召林德福、國民黨台中選出的立委盧秀燕、江啟臣、顏寬恒及國民黨立委林麗蟬、馬文君等人，在立法院召開「空污公投一卡再卡 中選會淪政治打手」記者會。

國民黨團指出，包括盧秀燕、林德福、國民黨立委曾銘宗等人，4月份先後完成第一階段連署，提出有關改善空污的能源政策公投提案，但屢遭中央選舉委員會技術杯葛，一下要補正提案主文、一下裁定要開聽證會，會後又一拖再拖，至今仍不議決准駁，心態極為可議，有配合民進黨進行年底操作之嫌。

林德福說，反空污的期程一卡在卡，現在又讓公投提案無法順利成案，這是有目的性的，中選會應該是客觀中立的機構。他說，過去公投是鳥籠公投，公投法修法通過後，具有實質審查權力的中選會，卻淪為執政黨的政治打手，找各種理由來惡意杯葛，呼籲中選會要維持中立。

中央選舉委員會副主委兼發言人陳朝建今天受訪表示，中選會作為法定獨立機關，對於所有案件的審核均採一致標準，依法辦理相關作業。

他說，相關公投案件的受理進度資訊公開，可參照中選會網站全國性公投專區。

盧秀燕說，她主提的公投案送入中選會後，卻不斷被刁難 ，她的提案是史上審查最久的案子，到現在已經78天還無法通過。

盧秀燕說，她的公投提案無法通過的原因，竟然是因為公投案要送去環保署副署長詹順貴那邊去，但詹順貴還沒核准。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，中選會要求公投提案補正與聽證會是正常程序，目的是為了讓公投命題更精準，也是為了幫助公投能夠成立，中選會合情、合理、合法。

她說，國民黨團的批評落入自己的思考邏輯，顯示國民黨團是為了選舉而操作公投。（編輯：張良知）1070619

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