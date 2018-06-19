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外交部：絕大多數航空公司維持對台適當稱謂

發稿時間：2018/06/19 12:39

最新更新：2018/06/19 12:39

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（中央社記者顧荃台北19日電）中國施壓航空公司在網頁上將台灣列為中國領土，外交部發言人李憲章今天表示，外交部盤點100多家航空公司，絕大多數還是對台灣維持適當稱謂。

李憲章上午出席外交部例行記者會時表示，大多數航空公司還是以適當稱謂來稱呼台灣，但中國當然不會放棄繼續施壓，有少數航空公司在外交部交涉後有改回台灣，但中國施壓後又改名，有幾家航空公司不斷反覆，隨時在變動，外交部持續密切注意當中。

至於有多少家航空公司在中國施壓下改名、多少家航空沒改名，李憲章說，外交部有盤點，但沒辦法給具體數字。

媒體詢問，怎麼看日本航空（Japan Airlines）及全日空（All Nippon Airways）兩家日本航空公司，依乘客所在地，在不同語系網頁分別以「台灣」及「中國台灣」來註記台灣？

李憲章回應，外交部有注意到這兩家航空公司區隔的處理，「這結果我們並不滿意，非常不滿意」，雖然感謝兩家航空公司展現區隔性的善意，但駐日代表處仍會進行密切溝通跟抗議，因為不能接受這樣區隔性的作法，希望做到不管任何場域，也不應該有任何矮化台灣的作法。

李憲章說，外交部已向兩家日本航空公司嚴正抗議，也誠懇跟嚴正呼籲日本政府應正視這個問題，不應該讓任何第三國對國家企業營運說三道四，包括怎麼在網頁上標註另一個國家，不應該讓任何國家的政治力侵門踏戶到家裡來，干擾國際企業正常運作，這是外交部跟很多國家表達的明確立場。（編輯：黃國倫）1070619

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