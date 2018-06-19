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李大維未提拒搭字眼 外交部：尊重民眾的選擇

發稿時間：2018/06/19 14:00

最新更新：2018/06/19 14:00

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（中央社記者顧荃台北19日電）國安會秘書長李大維談及台灣遭外國航空公司更名表示，民眾對那些向中國投降的航空公司，「你們可以選擇。」外交部發言人李憲章今天說，文字看不出來有呼籲拒搭，尊重民眾選擇。

近來頻傳各國航空公司因受到中國施壓而把訂票網站上的「台灣」更改為「中國台灣」，國家安全會議秘書長李大維日前接受英國金融時報專訪時表示：「我們將告訴民眾，那些航空公司向中國投降，你們可以選擇。」李大維並提到政府可能會對更名的航空公司採取法律行動，但可能要拖到兩、三年。

李憲章上午出席外交部例行記者會時表示，李大維並沒有在字裡行間提到拒搭，他不方便幫李大維做詮釋，民眾的自主性考慮都予以尊重，因為這是自由開放的市場。同樣道理，也呼籲中國大陸應尊重自由市場機制，不能採用非關稅或非貿易障礙的手法，以打壓台灣為名，挫傷國際貿易自由的原則，對此，外交部表示深切遺憾。

對於李大維所提到的法律行動，李憲章表示，法律面是從國際自由貿易的角度切入，至於要怎麼處理，正在進行法律諮詢跟規劃當中，目前還不宜說明特定標的物，外交部會對該做的法律行動，如國際訴訟，審慎研議與妥善進行。

李憲章說，要在哪裡提出訴訟、對象與進行方式等，相關法律面都還在研議當中，等時機成熟就會採取最符合國家利益的方式來提起訴訟，目前沒有訂時間點。（編輯：楊凱翔/李淑華）1070619

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