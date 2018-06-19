文大宿舍案 林洲民：行文請文大說明

（中央社記者黃麗芸台北19日電）文化大學宿舍議題引起風波。台北市都發局長林洲民今天證實，新北市政府官員在拜訪前就先明示要討論文大宿舍案，已交政風單位調查，且明天將行文給文化大學陳述意見。



台北市都發局今天舉行「公宅多元取得成果及政策說明會-全方位公宅政策」記者會，媒體會後聯訪詢問新北市政府副秘書長邱敬斌日前拜訪台北市都發局副局長張剛維等人，遭影射關說文化大學宿舍案，最新調查進度為何。



林洲民指出，目前已知新北市政府官員分別於11、12日曾到訪台北市都發局，首日包括有新北巿城鄉局副局長汪禮國和一名副總工程司，次日為邱敬斌和汪禮國；北市與會人員則有都發局副局長張剛維、總工程司陳建華及建管科長林玄理等人。



他表示，15日已要求上述都發局與會人員繳交備忘錄給相關政風單位，清楚交代與會「人、事、時、地、物」內容，同時也提到「關說」是形容詞，自己不會做任何程度附和，但清楚知道有討論到文化宿舍案。



都發局和建管處繳交的備忘錄內容說得很清楚，「他們有事先打電話來，也有告知要討論的議題（文大宿舍）」，林洲民說，都發局參與同仁也有和對方討論到他們想談論的議題。



至於是否有受到施壓，林洲民僅說，他不在現場，不便回應，但討論過程應該都很平和。



他表示，對方事前有先致電明示要討論的內容，雙方會面後也都專注討論這些事實，至於是否恰當，將待政風單位調查結果出爐後，會有清楚答案。



關於中國國民黨新北市長參選人侯友宜和妻子所有的文化大學宿舍房產土地使用分區為「住二特」，依法不能分房出租。對此，林洲民說，住二特的土管有正面表列可作集合住宅，但未記載可做寄宿住宅。



他說，原本15日要發函教育部做進一步認定是否為寄宿住宅，但陸續有民代前往現勘而暫緩，目前發函時間仍在研議中；此外，一旦經教育部認定並確定違法，可依都市計畫法分三階段處以新台幣6萬、10萬及30萬元的罰緩。



另，除行文教育部之外，依標準程序須有人檢舉後，都發局才會派人前往現勘、釐清，但目前此案並無檢舉人。



為加快釐清宿舍風波，林洲民會後接受中央社記者訪問時表示，明天將先行文給文化大學，請其針對寄宿住宅使用認定部分，進行陳述說明。（編輯：李亨山）1070619