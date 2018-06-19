文大宿舍關說爭議 何博文向監院陳情

（中央社記者劉麗榮、王鴻國台北19日電）國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議，新北市議員何博文今天到監察院陳情，認為新北市府官員前往台北市府關說事證明確，盼監察院嚴加調查，以正官箴。



民主進步黨籍議員何博文下午前往監察院遞狀陳情後，和台北市議會民進黨團總召李坤城、市議員鍾宏仁等人召開記者會。何博文說，北市府指出文化大學大群館的違規事宜後，新北市政府副秘書長邱敬斌和城鄉發展局副局長汪禮國前往北市府關說一事，都經由台北市都發局長林洲民親口證實。



何博文指出，上班時間跨區進行關說，已違反公務人員謹守分際的原則，也逾越法律跟道德的界線，希望監察院嚴加調查，以正官箴。他說，此案事證明確，希望監委調查後進行彈劾、糾舉等懲處。



記者會中並指出，邱敬斌及汪禮國於12日前往國發會開會途中，順道前往與自身職權無關台北市都發局討論慶生事宜，行為等同溜班，恐有違公務人員服務法第9條「公務員奉派出差，至遲應於一星期內出發，不得藉故遲延，或私自回籍，或往其他地方逗留。」



此外，在前長官違法宿舍爆發隔天即前往此案主管機關會談，恐有違公務人員服務法「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益」規定，以及恐有違行政中立法「公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法介入黨派紛爭。」及恐違公務人員利益衝突迴避法「公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益」等規定。



監察院今天由值日監委趙永清受理陳情案，按規定須將案件送業務處依監察院收受人民書狀及處理辦法等相關規定處理。



蘋果日報報導，台北市議員李慶元質疑，侯友宜妻子任美鈴以「又昱實業有限公司」名義與文化大學簽訂租賃合約，但又昱公司同址還有其他3家公司，質疑又昱是人頭公司。



何博文說，又昱公司一再被舉發，民眾無法接受參選新北市長的人以此逃稅，侯友宜不應該再閃躲，推給娘家、夫人，呼籲應該面對社會說清楚。他也會在新北市議會要求相關單位對又昱進行相關檢查，釐清是否為空殼公司。



侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，從一開始出租文化大學過程中北市府都不斷認定可做集合住宅使用，甚至要求文化大學做H1標準申報，也就是依寄宿住宅進行公安申報，也通過消防檢查，不要因為選舉到了就舊案重炒，希望教育部及北市府都發局趕快認定合法或不合法，不要互踼皮球，影響到學生的權益。



至於外界有關說的質疑，他表示，北市府從頭到尾的態度未因邱敬斌或汪禮國進入北市府而有所改變，因此不認為有關說的問題。但邱敬斌及汪禮國兩人，截至記者發稿前，均未接電話作相關回應。



林洲民先前表示，邱敬斌有和北市府建管處官員陳建華等人見面，雙方討論諸多事情，包含文大宿舍案。陳建華說，邱敬斌12日拜訪，主要目的是要祝賀他升職，當天晚上，也和邱敬斌及退休同仁餐敘，雙方未討論到任何公事；陳建華說，邱敬斌確實沒有關說文大案，且也清楚北市府對文大宿舍案的立場，就是依法辦理，後續由建管科主責。（編輯：林孟汝）1070619