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新黨與丁守中合作否 郁慕明：政見是關鍵

發稿時間：2018/06/19 17:44

最新更新：2018/06/19 17:44

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（中央社記者謝佳珍台北19日電）新黨主席郁慕明今天表示，他曾說有條件支持台北市長柯文哲，卻被扭曲為支持柯文哲；至於與國民黨台北市長參選人丁守中是否合作，等丁守中政見提出，看能否獲新黨支持者認同。

前中國國民黨主席吳伯雄與夫人戴美玉下午舉辦「80雙壽」感恩茶會，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前行政院長郝柏村、國民黨主席吳敦義、新黨主席郁慕明、前民主進步黨主席許信良、國民黨台北市長參選人丁守中、國民黨中央委員連勝文等人應邀出席。

郁慕明受訪談到新黨是否與丁守中合作表示，距離11月投票還有5個月，相信丁守中會提出明確施政方向與主張，能得到新黨支持者認同最重要。他與丁守中之間，大方向應該一致，不過，還是要由新黨支持者多數決定。

郁慕明指出，他過去說「有條件」支持柯文哲，卻被扭曲為新黨支持柯文哲，「我沒有反對柯文哲，我沒有不支持，但不表示支持」，他到現在還是有條件支持柯文哲，這個說法也是告訴柯文哲，4年施政有無需要檢討改進之處。

媒體追問什麼「條件」，郁慕明表示，就是「大方向」，新黨反對台灣未來前途以非常狹隘的所謂「台灣價值」、「台獨意識」來決定。

此外，丁守中談到主張雙北交通定期票從新台幣1280元降至800元時表示，800元是精算過，不僅讓大眾運輸更有誘因且不會賠錢，「柯文哲做不到，丁守中可以做得到。」

在上屆國民黨台北市長初選與丁守中競爭激烈，被外界視為有心結的連勝文則說，他願意輔選，尊重候選人意願與選舉規劃，「我很OK，沒有問題」。（編輯：林興盟）1070619

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