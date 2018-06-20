駁斥抹黑 侯友宜：勿錯估我的戰鬥意志[影]

影片來源：中央社

（中央社記者林長順新北20日電）面對文化大學宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，近來外界以不實資料惡意扭曲及攻擊他跟他的家人，不要低估人民的智慧、高估抹黑的效果，更不要錯估他的戰鬥意志。



侯友宜上午到永和台北菠爾社區參訪智能設施，他接受媒體訪問時做上述表示。



侯友宜指出，文化大學宿舍自台北市政府陳水扁時代到柯文哲時代都是合法使用，一些議員及談話性節目不斷提出不實資料，抹黑他及他的家人。面對惡意的扭曲及攻擊，他認為不要低估人民的智慧、高估抹黑的效果，更不要錯估他的戰鬥意志。



至於是否提起訴訟停止抹黑。侯友宜表示，這段期間很多惡意曲解、抹黑，除了他多次說明，律師及選舉辦公室也對外不斷解釋，並於今天發出新聞稿。如果外界有一些錯誤資訊，選舉辦公室會非常有耐心的說明。



對於文化大學宿舍爭議，侯友宜辦公室上午發出新聞稿，內容包括又昱公司律師陳佳瑤6點聲明，侯辦同時再度呼籲，要求台北市政府與教育部勿再互踢皮球，盡速對外說明，不要到了選舉就政策反覆，避免影響學生權益。



又昱公司律師陳佳瑤6點聲明：1、又昱公司設立就是為了合法報稅。2、微型公司登記於記帳士處，是民間常有經營型態。3、又昱公司報稅將押金利息納入，規格之高國內罕見。4、土地超過9成為娘家繼承，餘搭配購買周邊私有/國有畸零地。5、興建工程款新台幣3500萬元，100萬元自籌。6、大群館以住宿類第1組(H1類組)進行公安申報均合格，86年迄今各級政府也無認定違規。（編輯：李錫璋）1070620



