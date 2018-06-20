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駁廢促轉公投案 中選會：主文不能有誘導性

發稿時間：2018/06/20 13:43

最新更新：2018/06/20 13:43

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（中央社記者劉麗榮台北20日電）孫文學校所提的基於社會和諧，應廢止促轉條例等公投提案被駁回。中央選舉委員會主委陳英鈐今天說，公投主文需客觀中立，不能有誘導性，已給機會補正，但孫文學校拒絕補正。

孫文學校校長張亞中所提的「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值， 《促進轉型正義條例》應予廢止」提案昨天被駁回。孫文學校批評，基於和諧是維持社會團結的應有價值等文字是事實，中選會沒有實質審查權，作法明顯濫權。

陳英鈐中午接受廣播專訪時指出，公投主文需客觀中立，這是全世界通例。提案人有任何想法，中選會都沒有意見，但如果放在主文的文字有誘導性，會讓人民搞不清楚，到底是要投社會和諧，還是廢止促轉條例。

陳英鈐說，促轉條例的存廢與社會和諧之間，本來就是爭議問題，若受理此案，可能一案變兩案，兩案變4案，也許會有另外一群人主張，「基於社會和諧，應擴大促轉條例」，若兩個提案都過了，如何辨別哪個才是民意。

陳英鈐舉例，愛爾蘭舉行有關婦女墮胎權公投，主文中沒有出現半個墮胎字眼，僅寫「你是否同意第36號憲法修正案？」這樣才能維持中立，讓贊成或反對方真正表達意見。

陳英鈐也說，正反方會各自宣傳，選務機關也會說明，投贊成或反對的結果為何，他希望台灣盡量做到這樣，「我們是國際標準，不是台灣特色的公投。」

被問到前總統陳水扁時代的軍售公投，主文中會標榜為了國家安全等字眼，陳英鈐表示，若是總統、立法院或行政院交付的公投，中選會沒有審查主文的權限，只能直接辦理，過去如此，現在也是如此，這樣的政策好不好，大家可以討論。

公投法修法後，提案門檻降低，至今有37個公投提案。目前已確定有12案進入第二階段連署，陳英鈐說，有4案仍在查對提案人名冊，預估也會進入第二階段連署，但難預估最後有多少提案成案，交付公投。

陳英鈐指出，中選會一向秉持客觀、公正和中立精神，對於任何公投提案都是依法審理，委員會採合議制，前行政院長毛治國提名的委員有5名，前行政院長林全提名的則有6名，主委不參與投票，遇有不同意見，會針對歧異部分進行溝通，目前為止委員會審議還未動用過表決。

近期還有禁止懸掛五星旗、安樂死等公投提案，陳英鈐說，這兩案將進行聽證，有些是社會關注的議題，，會秉持平常心處理。中選會對於公投提案不能退回，只能要求補正，若提案人拒絕補正，會予以駁回。

他說，國民黨立委林德福、副主席郝龍斌曾拜會中選會討論公投提案，經委員會說明補正要點，郝龍斌當場親筆修改提案，後來公投提案也過了，正進入二階段連署。（編輯：李淑華）1070620

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