文大宿舍爭議 邱敬斌赴議會報告並否認關說

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市副秘書長邱敬斌及城鄉局副局長汪禮國等人今天赴議會作專案報告時表示，他們到北市府拜訪但絕對沒有關說文大宿舍的問題。但邱敬斌則為日前情緒性發言向議員何博文道歉。



國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍「大群館」爭議持續延燒，邱敬斌等人於6月11日、12日與台北市都發局官員見面，引發外界「關說」的質疑。



新北市議會民進黨團除就邱敬斌是否涉關說向監察院檢舉，還要求兩人到議會作報告，經議長蔣根煌多次休息協調下，決議今天由第三審查會召集開會並聽取報告。而開議前，藍綠議員及媒體都擠進會議室，情況熱烈。



邱敬斌、汪禮國及城鄉局副總工程司周繼祖等人到議會報告前，邱敬斌表示，他日前對媒體說明時因情緒控制不理想，才會對經過民主洗禮選出的議員的態度不佳，他起身向民進黨議員何博文90度鞠躬致歉。何博文也起身握手並表示，個人事小，事情說清楚比較重要。



邱敬斌說，當天有提到文化大學的案子，坦言閒聊時依據自己的專業的確有提出自己的看法跟見解，但對台北市議員洪健益指控的3點，真的不記得，但絕對沒有關說，沒有任何人指使，他坦然面對接受一切的調查。汪禮國、周繼祖隨後也表示，絕對沒有關說。



邱敬斌表示，當天主要目的是去祝賀北市都發局副總工程司陳建華升官、提醒晚上生日餐敘，也聊到都市計畫相關業務，就台北市與新北市不同的地方交換意見。



汪禮國則說，他6月11日到北市府並打電話給楊科長，主因他曾在北市都發局擔任規劃科長任內，想了解過去是否曾經手文化大學宿舍相關的公文，也曾應邀到陳建華辦公室聊天10多分鐘就離去。



邱敬斌強調，台北市政府在市長柯文哲領導下，是紀律嚴明的團隊，「我何德何能，我有辦法去告訴他們引用一個新的認定來放寬它，我們沒有直接的主從隸屬關係，我何德何能可以去要求他，他就要放寬」。



他坦承當天確實有聊到文大的問題。但他說明因個人學的是都市計畫，文大案是都市計畫的問題，個人沒有任何人的指使。但這是就他所學本業及專業榮譽感的驅使。這基於都市計畫專業對相關議題交流，但絕對沒有關說。



至於台北市議員洪健益所談到邱敬斌、汪禮國赴北市府關說時，表達新北市政府將發文台北市政府，盼北市府回覆公文的內容，能導向該處大樓依法「可以當學生宿舍」的說法。汪禮國反問說，為何新北市要發文台北市府，邏輯上不通，也未要求北市府發文給文大或又昱公司。



邱敬斌強調，這是私人情誼及業務拜訪，但若有人錄音者，他對此保留法律追訴權，他願意接受任何形式調查，坦然面對。但聊天的內容真的不記得，但一定會提個人專業看法。（編輯：李錫璋）1070620