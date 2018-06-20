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公益組織透明化 蔡英文盼立法更積極

發稿時間：2018/06/20 15:58

最新更新：2018/06/20 15:58

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（中央社記者呂欣憓台北20日電）總統蔡英文今天表示，公益組織的透明化問題，是攸關公義社會發展的關鍵，她希望在後續的行政、立法方向上有作為，特別是在財團法人法與社團法人法的立法上，可以更積極。

民主進步黨今天舉行中執會，會中邀請公益責信協會理事長余孟勳以「創新，讓公益更給力」為題進行專案報告，發言人何孟樺會後轉述兼任黨主席的總統蔡英文聽取專案報告後裁示。

蔡英文表示，從報告中可以看到，用透明跟數位科技和創新理念，能讓地方公益組織有更大的動能，也讓公益組織可以發揮更大的社會助力。

蔡英文指出，在余孟勳的報告中，提到公益組織的透明化問題，這是攸關公義社會發展的關鍵，也是提升整體社會對公益組織信任度、提升公益組織效能的關鍵。她希望能夠在後續的行政、立法方向上有作為，特別是在財團法人法與社團法人法的立法上，可以更積極。

蔡英文說，她相信如果社會公益組織能夠有更透明的報告與更有創新作為，很多的事情就不需要官僚體系處理，社會也可以發揮更好治理方式。

蔡英文說，她了解行政院政務委員唐鳳和國家發展委員會都積極在協助這些社會新創事業的發展，未來，她期待透過政府與民間組織的合作，在創新科技的引導下，打造更有社會力的台灣。（編輯：林孟汝）1070620

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