改革vs反改革 民進黨縣市長參選人為台灣拚戰

（中央社記者呂欣憓台北20日電）民進黨備戰年底選戰，將選舉定調為改革與反改革的對決，並由五年級為主的中生代縣市長參選人，以區塊概念負責帶動選情，7月中全代會將是提名底定後的首場大型造勢活動。



年底縣市長選戰，全國22個縣市，民主進步黨已完成20個縣市長提名，只剩艱困選區金門和連江縣（馬祖）未提名。



民進黨在這次選舉主打「區域聯合治理」，例如桃竹竹為一個區塊，苗中彰投為一個區塊，宜花東為一個區塊，以桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍等中生代、選情好的縣市長為首，帶動區域選情。



除了苗栗縣選擇和無黨籍的徐定禎合作外，在民進黨提名的19名黨籍參選人中，民國50年以後出生的就占了14名，五年級的中生代成為主力接班梯隊。



民進黨7月15日的全國黨代表大會，將是縣市長提名底定後民進黨首次舉辦的大型活動，屆時除了中常委和中執委選舉，也勢必會安排造勢橋段，營造出全黨大團結氣勢。



對於軍公教年金改革恐怕影響整體選情，民進黨秘書長洪耀福曾表示：「改革跟反革力量終須一戰」；他說，民進黨心裡要很清楚，「寧願為了改革失去政權，不要因為不改革而沒有所作為。」



因此民進黨將年底的選戰定調為改革與反改革的對決，身兼黨主席的總統蔡英文也多次表示，年底選戰攸關民進黨政府的改革是否能延續下去，也攸關著台灣的未來。



而身為執政黨，有優勢也有包袱，因此蔡英文下令黨中央和地方輔選幹部要大力宣揚民進黨執政的成績，要大家走出去大聲講，而且要到處講，重複講，讓支持者知道，投票給民進黨的價值在哪裡。



蔡英文也要求面對網路謠言，一定要幫忙澄清，也要順便教導選民分辨假消息、假新聞，中央黨部跟各地方黨部要合作，啟動闢謠行動；除了網路作戰，各地方黨部也要直接和選民面對面溝通，不要讓對手扭曲真相。（編輯：李淑華/蘇志宗）1070620