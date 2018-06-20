民進黨通過中執評委參選案 首度同額競選

（中央社記者呂欣憓台北20日電）民進黨中執會今天通過第18屆中執委暨中評委選舉參選人資格案，全代會將選出新一屆的中執委、中常委和中評委，經過各派系協調，今年首度出現中執委和中評委同額競選局面。



民主進步黨今天下午舉行中執會，會中通過審查2018年第18屆中執委暨中評委選舉參選人資格案。中執會也通過籌備召開第18屆第一次全國黨代表大會相關事宜，7月15日下午在台北圓山大飯店舉行第18屆第一次全代會，開幕式和大會後，進行中執委及中評委選舉投開票事宜。



中常會為民進黨的權力核心，民進黨由全國黨代表選出30席中執委，再由30席中執委票選出10席中常委。過去幾年每次超過30席以上的人登記中執委時，各派系會透過換票、合作等方式，爭取最大席次，因此傳出許多紛爭。



今年民進黨第18屆中執委和中評委6月15日登記截止，中執委登記30人參選、中評委11人登記，首度形成同額競選局面。



民進黨中執委登記30人包括：總統府秘書長陳菊、立委林俊憲、立委陳明文、立委王定宇、立委張宏陸、立委蔡培慧、立委周春米、立委鄭運鵬、立委李昆澤、立委黃秀芳、立委高志鵬、立委陳亭妃、台中市議員謝明源、台北市議員王孝維、台北市議員許淑華、新北市議員黃俊哲、新北市議員何博文、新北市議員沈發惠。



另外還有新竹市議員鄭宏輝、高雄市議員周玲妏、高雄市副市長史哲、前台北市黨部主委黃承國、台鹽董事長陳啟昱、中執委陳茂松、中執委李茂源、中執委許西彬、中評委林耀文、中常委陳勝宏、眾來科技董事長林益邦。



而目前傳出黨內協調規劃互推的中常委名單為：陳菊（新系）、沈發惠（新系）、張宏陸（蘇系）、陳勝宏（綠色友誼連線）、陳明文（英系）、王定宇（海派）、黃承國（海派）、鄭寶清（英系、鄭文燦支持）、高志鵬（正國會）、黃秀芳（正國會）。



中評委登記11人為立委蘇治芬、蔡易餘；中評委陳大鈞、林寶興、陳坤榮；勞動部前次長郭國文；高雄市副議長蔡昌達；台南市議員賴惠員；台中市黨部評委許木桂；高雄市黨部執委何美惠；律師詹晉鑒。目前傳出黨內各派系協調規劃由蘇治芬出任中評會主委。（編輯：林興盟）1070620