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賀AIT新館落成 吳釗燮：象徵台美長長久久

發稿時間：2018/06/20 18:18

最新更新：2018/06/20 18:30

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美國在台協會（AIT）台北內湖新館12日落成，總統蔡英文（右4）、前總統馬英九（前左2）皆出席見證，慶祝新館落成。前右起為行政院長賴清德、AIT台北辦事處長梅健華，前左為外交部長吳釗燮。（中央社檔案照片）美國在台協會（AIT）台北內湖新館12日落成，總統蔡英文（右4）、前總統馬英九（前左2）皆出席見證，慶祝新館落成。前右起為行政院長賴清德、AIT台北辦事處長梅健華，前左為外交部長吳釗燮。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）美國在台協會（AIT）內湖新館上週舉行落成典禮，AIT今天在臉書發布來自台灣不同領域人士祝賀的影片。其中，外交部長吳釗燮表示，AIT新館象徵台美關係「長長久久」。

AIT新館落成典禮12日舉行，預計9月初正式從信義路現址搬入內湖新家。新館佔地6.5公頃，耗資約2.55億美元（約新台幣76億元），歷時9年打造，建築物融合現代化設計元素，主要特色包括節能與安全性。

AIT下午在臉書發布影片，包括吳釗燮、台北市長柯文哲、時代力量立法委員黃國昌、台積電創辦人張忠謀等當天出席落成典禮表達祝賀。

吳釗燮在影片中表示，AIT新館是很宏偉的建築，象徵美國對台灣的承諾，「也象徵台灣跟美國之間的關係長長久久」。

影片中，黃國昌祝賀AIT新館落成。另外，國民黨中央委員連勝文也說，AIT搬入新的地方，一定可以幫助推動台灣與美國之間的關係。

除了政界人士之外，天下雜誌群創辦人殷允芃也在影片中表示，很高興AIT終於有自己的家，把所有單位聚集在一起，跟台灣建立更好的關係。張忠謀也在影片中恭喜AIT新館落成。（編輯：鄭雪文）1070620

AIT新館落成 -- 賓客祝福篇

6月12日是AIT的大日子，我們在內湖的新館舉行了落成典禮。好開心好多美台之間的好朋友都來參加這個重要盛會，分享我們的喜悅。一起來看看他們給了AIT甚麼樣的祝福吧！#AIT新館June 12 was a big day for AIT. We dedicated our new home in Neihu! We were so happy many of our good friends from the United States and Taiwan could join us for this important event and share the joy of the occasion. Let's take a look at what they said!

美國在台協會 AIT 發佈於 2018年6月20日

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