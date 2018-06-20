賀AIT新館落成 吳釗燮：象徵台美長長久久

美國在台協會（AIT）台北內湖新館12日落成，總統蔡英文（右4）、前總統馬英九（前左2）皆出席見證，慶祝新館落成。前右起為行政院長賴清德、AIT台北辦事處長梅健華，前左為外交部長吳釗燮。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）美國在台協會（AIT）內湖新館上週舉行落成典禮，AIT今天在臉書發布來自台灣不同領域人士祝賀的影片。其中，外交部長吳釗燮表示，AIT新館象徵台美關係「長長久久」。



AIT新館落成典禮12日舉行，預計9月初正式從信義路現址搬入內湖新家。新館佔地6.5公頃，耗資約2.55億美元（約新台幣76億元），歷時9年打造，建築物融合現代化設計元素，主要特色包括節能與安全性。



AIT下午在臉書發布影片，包括吳釗燮、台北市長柯文哲、時代力量立法委員黃國昌、台積電創辦人張忠謀等當天出席落成典禮表達祝賀。



吳釗燮在影片中表示，AIT新館是很宏偉的建築，象徵美國對台灣的承諾，「也象徵台灣跟美國之間的關係長長久久」。



影片中，黃國昌祝賀AIT新館落成。另外，國民黨中央委員連勝文也說，AIT搬入新的地方，一定可以幫助推動台灣與美國之間的關係。



除了政界人士之外，天下雜誌群創辦人殷允芃也在影片中表示，很高興AIT終於有自己的家，把所有單位聚集在一起，跟台灣建立更好的關係。張忠謀也在影片中恭喜AIT新館落成。（編輯：鄭雪文）1070620



