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退伍軍士官逾十年配偶可領遺屬年金 立院二讀

發稿時間：2018/06/20 19:05

最新更新：2018/06/20 20:10

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立法院會20日二讀陸海空軍軍官士官服役條例第37條修正草案，支領退休俸的軍士官在退伍後結婚，其配偶須年滿55歲、婚姻關係累積存續10年以上且未再婚者，才可在軍士官亡故後請領月退俸1/2的遺屬年金。中央社記者孫仲達攝　107年6月20日立法院會20日二讀陸海空軍軍官士官服役條例第37條修正草案，支領退休俸的軍士官在退伍後結婚，其配偶須年滿55歲、婚姻關係累積存續10年以上且未再婚者，才可在軍士官亡故後請領月退俸1/2的遺屬年金。中央社記者孫仲達攝　107年6月20日

（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院會今天二讀陸海空軍軍官士官服役條例第37條修正草案，領退休俸軍士官退伍後結婚，配偶須滿55歲、婚姻關係存續10年且未再婚，才可在軍士官亡故後請領遺屬年金。

院會約在下午5時45分，進入陸海空軍軍官士官服役條例第37條修正草案討論，接著朝野立法委員發言逾半小時後，約6時37分表決，出席94人中，56人贊成、38人反對，通過民主進步黨立法院黨團所提出的再修正動議內容。

二讀條文規定，支領退休俸的軍士官在退伍後結婚，其配偶須年滿55歲、婚姻關係累積存續10年以上且未再婚者，才可在軍士官亡故後請領月退俸1/2的遺屬年金。但若因身心障礙無工作能力，或在軍士官退伍除役生效時已有婚姻關係存續且未再婚的配偶，不受支領年齡限制。

另外，二讀條文也規定，在軍改新制修正實施前，已領受遺屬年金者，仍繼續支領。

立法院職權行使法規定，第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。（編輯：林興盟）1070620

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