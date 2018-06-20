北市議員揭備忘錄 指邱敬斌涉關說應立刻辭職

文化大學宿舍爭議持續延燒，台北市議員王威中（圖）20日公布北市都發局官員們的「備忘錄」，指出新北市副秘書長邱敬斌關說事證明確；台北市都發局則表示，已發函給文大限10天內陳述說明。中央社記者黃麗芸攝 107年6月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）文化大學宿舍爭議案延燒，台北市議員王威中今天公布台北市都發局官員們的「備忘錄」，直批新北市副祕書長邱敬斌涉及關說，邱敬斌應該立刻辭職；台北市都發局則說，已發函文大限10天內陳述說明。



邱敬斌及新北市城鄉局副局長汪禮國日前到台北市政府會面都發局官員們，是否涉及關說文大宿舍爭議。王威中下午舉行「邱敬斌關說案」 記者會，現場公布北市府都發局官員們的「備忘錄」報告資料。



王威中指出，根據備忘錄資料顯示，新北市政府官員們侵門踏戶來北市府下指導棋，這是踐踏北市府尊嚴，認為邱敬斌關說事證極為明確，並非邱敬斌所說是為慶生聚會，這些謊言在備忘錄都被戳破，邱敬斌應該立刻辭職，以示負責。



他指出，透過備忘錄資料還原雙北市官員會面時間表，汪禮國在6月11日上午先打電話給北市都發局規劃科科長楊智盛，請他協助邀約建管科科長林玄理和使用科科長陳建銘；另外，新北市城鄉局副總工程司周繼祖也同步致電給北市建管處總工程司陳建華，相約會面。



雙北市官員共計6人在11日下午在北市會面，王威中說，北市官員們會中認為對方要討論的事項超過他們職權範圍而不敢答應，所以相約隔天再找有決定權的長官、北市都發局副局長張剛維出面。



緊接著，汪禮國12日致電給張剛維，雙北市官員於當天上午10時二次會面，出席者包括邱敬斌、汪禮國、張剛維、陳建華和林玄理。



根據會中提供的都發局官員們備忘錄顯示，首次會面討論到文大宿舍建管公安申報是以宿舍為名；另就土管法則合乎集合住宅規定，但其中對寄宿住宅認定標準不明確，進而衍生相關認定依據問題，雙方有意見交換討論。



另依陳建華的備忘錄內容提到，文大宿舍公安申報部分，建管處先前已要求以H1進行公安申報，至於是否可申請H2則要由營建署解釋，但雙方會中討論無共識，仍須釐清討論。



王威中指出，依上述內容可推論文大宿舍使用就是違反土管法規定「住二特」不得作為寄宿住宅使用，所以才想更改為H2，以避開被認定為宿舍的爭議。



張剛維接受中央社記者訪問說明，依建築物使用類組使用項目表來看，H1為供特定人短期住宿的場所，包括宿舍或6間以上客房民宿等都在內；H2為供特定人長期住宿的場所，包括5間以下民宿和住宅在內。



他提到，文大宿舍原屬H2類組，但營建署在民國100年有發函指出若學生在校外另居處所及短居事實者，須依相關規定進行公安申報，所以101年基於高標準公安規定，要求其依H1類組申報。



但因土管法對於寄宿住宅規定不明確，張剛維說，為進一步認定處理，都發局今天已發函給文大，針對學生宿舍是否違反相關都市計畫規定，要求在10天內陳述說明，都發局後續將依此到現場會勘處理，以釐清相關爭議。（編輯：吳協昌/卞金峰）1070620