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軍人年改三讀 賴清德：軍人退撫基金穩30年

發稿時間：2018/06/21 00:01

最新更新：2018/06/21 00:29

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立法院臨時會院會20日晚間三讀修正通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」，行政院長賴清德在臉書發文表示，未來軍人退撫基金財務可維持30年穩健運作。（中央社檔案照片）立法院臨時會院會20日晚間三讀修正通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」，行政院長賴清德在臉書發文表示，未來軍人退撫基金財務可維持30年穩健運作。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北20日電）行政院長賴清德今天晚間在社群網站臉書（facebook）發文表示，未來軍人退撫基金財務可維持30年穩健運作，有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用及提振軍隊士氣。

立法院臨時會院會晚間三讀修正通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

賴清德表示，修法目的「促進招募、穩定現役、照顧退員」，考量軍人職業特殊性，設計出以照顧中低階及短年資人員的「軍人退撫制度」新制。

他說，過去10幾年來軍隊組織精簡與兵制改變，軍隊員額大幅減少，導致軍人退撫基金收支加速失衡，修法前的提撥制軍人退撫制度，已無法解決軍人退撫基金提早破產問題。

賴清德表示，修正後新措施，未來軍人退撫基金財務得以維持30年穩健運作。新制施行後可確保國家安全、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用、提振軍隊士氣及照顧退伍軍人家庭生活，達成健全軍人退撫基金永續經營政策目標。

他說，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘及民進黨團大力支持，也感謝各部會積極協調凝聚共識，讓軍人退撫制度更健全，未來會繼續團結為台灣的永續發展打拚。（編輯：李明宗）1070620

立法院臨時會通過了「陸海空軍軍官士官服役條例」，這次的修法以「促進招募、穩定現役、照顧退員」為目的，考量軍人職業特殊性，設計出以照顧中低階及短年資人員的「軍人退撫制度」新制。我國現行的軍人退撫制度，因過去十幾年來數次軍隊組織精簡與兵制改...

賴清德發佈於 2018年6月20日

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